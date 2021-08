La Diputación de Pontevedra abrió ayer el plazo de inscripción en la segunda de las rutas ornitológicas programadas dentro de la cuarta edición de su iniciativa “Voando nas Rías Baixas”, que organiza en colaboración con SEO Birdlife: la ruta que tendrá lugar el domingo 5 de septiembre por distintos parajes de la Serra do Cando radicados en los municipios de Cerdedo-Cotobade, A Lama, Forcarei y Beariz. La institución provincial oferta 20 plazas para esta excursión guiada por dos experimentados guías de Birdlife Pontevedra pero gratuita para los asistentes que se hayan inscrito en la web de la Diputación: https://www.depo.gal/vo ndo-nas-rías-baixas. En la iniciativa se destacará el alto valor ecológico de la Serra do Cando, un sistema montañoso de la provincia que da continuidad a la Serra do Suído y que está protegido por la Rede Natura 2000 por su alto valor ecológico (caracterizado por la presencia del lobo ibérico y de aves rapaces; sus hermosos vales y cursos de agua en bosques autóctonos.