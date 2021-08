El PSOE de Lalín defenderá en el próximo pleno una moción en la que insta al Concello a que adopte las medidas oportunas para no denegar las solicitudes de licencia de obra en zonas de concentración parcelaria que estén en fase de acuerdo, siempre que se trate de usos permitidos por licencia municipal y se cumplan los requisitos urbanísticos.

Los socialistas apuntan que tanto en la reordenación parcelaria de Vilatuxe como en la de Santa Baia de Losón aún no tuvo lugar la entrega de los nuevos títulos de propiedad. En el caso de la de Vilatuxe, los vecinos están trabajando las que son ya sus nuevas fincas, ya que el acuerdo de toma de posesión es ya de enero de 2014, pero aún no es firme. El PSOE recalca que los problemas a la hora de expedir licencias para instalaciones relacionadas con las explotaciones ganaderas, los problemas no vienen de Estruturas Agrarias, sino del propio Concello, que entiende que podrían darse variaciones en la titularidad.