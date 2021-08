Descuentos del 20 al 80% animaron ayer las ventas en el primer día del Mercado de Verán de A Estrada, que continúa hoy y mañana en horario de mañana y tarde. Las más de 2.300 personas que se dieron cita en el evento disfrutaron de una jornada de compras y ocio en la Praza do Concello y el corazón de la alameda de A Estrada. Y, como premio a las compras acumuladas de 20 euros o más efectuadas en los diferentes stands, pudieron hacer girar la ruleta de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) para, acto seguido, poder elegir -según su suerte- uno de los 5.644 premios disponibles.

Al filo de las 20.45 horas, cuando apenas faltaba un cuarto de hora para cerrar el primer día de Mercado de Verán, se habían entregado ya más de medio millar de los 5.644 regalos disponibles –aportados por los comerciantes y los hosteleros de A Estrada a través de la ACOE y de la Asociación de Hosteleiros da Estrada así como por el Concello– como raquetas de playa, libretas, cenas para dos personas, cañas, vales de descuento y un buen número de los vales de compra en los que la ACOE ha decidido dividir los 5.000 euros que se regalarán a los clientes en este Mercado de Verán. Tanto giró la ruleta que a media tarde sufrió un percance. Se averió y hubo que repararla con prontitud.

Fue el único incidente de una feria que los comerciantes aprovechan para liquidar stocks. En la treintena de stands establecidos en la Praza do Concello se puede comprar una amplísima gama de productos como ropa, calzado, gafas de sol, juguetes, mochilas, complementos y productos agroalimentarios.Hay precios muy rebajados en productos incluso de marca como zapatos de Geox a 20 euros en Regaliz; gafas de sol infantiles desde 10 euros y para adultos de marcas como Guess, Tous, Calvin Klein, Ray-ban o Vogue a precios muy reducidos en Innova Ópticos, por ejemplo; juguetes al 50 y el 75% de su precio en Tiko Doco; liquidación de mochilas productos de Gorjuss a precios muy rebajados en Carlín; y delicias para el paladar de productores locales en puestos como el de la Sidrería Peroja, el Lugar del Vino, la granja Rebulidoiro o Camiño Circular. Este condensa una amplia selección de productos de las sidrerías Ribela y Rabiosa, chorizos de Codesido, huevos de gallinas en libertad de Volteiro, miel de Martín Cañedo, galletas de Maruxío, aceite de oliva de Ouro da Chousa y As Besadas, cosmética hecha con los restos de la manzana de Ribela, cestería creativa de Capixuta, queso tierno de Leite Ulla, jabón natural de Pai Presencia, artesanía de Mario Coiro y Carmen Oca, esculturas de Vilaverde, cuadros de Ana Rey y bolsos de Dona Formiguiña, Rosa Herráiz, Alto do Poleiro y Evolutium. La Federación Galega de Euroconsumo tiene un punto informativo. Y la feria cuenta también con coches usados.

Gran éxito tuvieron los diez puestos de Artesanía de Galicia asentada en la alameda. Entre ellos figuran los artesanos locales Fernando Porto y Maysil. En esta zona se ofrecen demostraciones en vivo, como la que ofrecerá esta mañana el cantero Marcos Escudero y el artista Fernando Porto por la tarde. Mañana, Sanín creará instrumentos de percusión por la mañana y José María Mayer de Maysil, joyas por la tarde. Los espectáculos –ayer muy valorados– tendrán lugar hoy a las 12.30, 13.00, 18.00 y 20.00 horas.