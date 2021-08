El PP de Silleda considera “una tomadura de pelo hacia los vecinos” que, cinco meses después de alertar de los desperfectos en el carril bici de A Bandeira, el gobierno local continúe sin tomar medidas para solventarlos.

Los populares añaden que las deficiencias en esta dotación “se acumulan mientras desde el Concello no se hace nada. Ya sabemos que el alcalde, Manuel Cuiña, no quiere incomodar a la empresa del marido de su secretaria particular, pero no podemos consentir que se mantenga este punto en esta situación, ya que la mayor parte de gente que pasa por aquí son mayores y niños”, esgrime el líder de la formación política local, Ignacio Maril.

El portavoz reclama que se revise toda la obra para tomar medidas de forma urgente. “El Concello sabe que ha problemas de seguridad y que las cosas no e hicieron, por la empresa, como tenían que hacerse”. Recalca que es necesario reparar de inmediato los daños e instalar todas las medidas de seguridad necesarias, como salvar el desnivel con la finca colindante.