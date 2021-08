Compromiso por Lalín señala las deficiencias que presenta el paso del Pontiñas. Según el partido, varios vecinos les han hecho llegar la presencia de cierres señalizados con cintas, césped alto y descuidado y basura en numerosos rincones. La formación política señala que el paseo no es una prioridad para el gobierno municipal “dada la autoría política del mismo”, pero inciden en que es lamentable que en los meses de verano, en el que los lalinenses y numerosos visitantes lo utilizan, non tenga un mantenimiento que entienden que no podría darse en invierno. El grupo que lidera Rafael Cuíña resalta que “Crespo y César Reboredo terminaron con la brigada específica del Pontiñas que creó el anterior gobierno” y piden al edil que “piense en que además de vender humo de su gestión, debería marcar prioridades más allá de publicitar sandeces en las redes sociales”.