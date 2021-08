La Banda de Música Municipal presenta la muiñeira “Garañón” en la Rapa das Bestas

El espectáculo creado por la Banda de Música Municipal de A Estrada nace con una serie de requisitos marcados desde la Xunta. Gracias a ello, su propuesta fue una de las elegidas entre todas las que optaron a esta ayuda autonómica. Estos requisitos llevaron a la banda dirigida por Santiago Mella a abrirse hacia otros tipos de música, cediendo el protagonismo del espectáculo en algunos momentos y colaborando en otros.

Así, el montaje contará por momentos con actuaciones de formaciones de música tradicional, tanto con gaiteiro solo como en formación de murga. A modo de introducción también se realizará una parte literaria, con varios jóvenes que realizarán un recorrido por las Rapa das Bestas a través de la literatura gallega. Será una forma de entroncar con la historia de la festa internacional.

En este espectáculo no podía faltar por supuesto la propia Banda de Música Municipal de A Estrada, en la que sería su primera actuación en el curro viejo. Para la ocasión han preparado un repertorio especial, en el que destaca la presencia del poema sinfónico del estradense Simón Couceiro que lleva por título "Rapa das Bestas". El poema sinfónico está compuesto por varios movimientos, en los que la música sigue el hilo conductor que guía a la propia Rapa. Tras la Introducción, llega el momento de la Alborada –en la fiesta se traduce en el momento en el que los de Sabucedo se reúnen para pedir la protección de San Lorenzo antes de sub ir al monte en busca de los caballos–, continúa con Polca das greas, O ataque dos lobos, Morte dun garañón, A baixa –el momento en el que las manadas de O Santo son conducidas hasta la aldea–, Pandeirada no curro, Danza dos poldros, Festa dos aloitadores y, finalmente, el poema sinfónico se cierra con A Solta, nombre que se da en Sabucedo a la liberación de los caballos. Es la primera vez que la banda estradense tocará esta sinfonía.

Otra de las sorpresas de este espectáculo llegará con su colofón final, cuando se presentará la muiñeira “Garañón”. Esta pieza fue creada por el músico estradense David Nogueira para la ocasión y permitirá unir la música de la banda con la de la murga gallega. El clarinetista forma parte de la banda y también es músico y compositor de la formación “Albariza”. Nogueira recibió con responsabilidad el encargo de esta pieza, que aguarda guste a la gente de Sabucedo, a la que está dedicada. “Todos los estradenses a los que nos gusta la naturaleza y la fiesta sabemos y valoramos lo que es Sabucedo”. Esta muiñeira quedará después en el repertorio de la Banda de Música Municipal.

Rapasons 2021

La Diputación ha programado un concierto “antesala” para la Rapa das Bestas que correrá a cargo de la cantante Sheila Patricia y se celebrará en la jornada previa al inicio de la fiesta, el día 26 en el curro a las 21.30. La programación de la Diputación se completa con las Pandereteiras do Val de Quireza, el 29. Ambas se incluyen en el programa del Rapasons, junto a la actuación el día 27, a las 23.00 de Marcelo Dobode. El sábado actúan Airiños de Calderas (18.00), Uxía Senlle (21.30) y Os Resentidos (23.00). Airiños de Caldelas volverá el domingo (12.00), con un espectáculo infantil (17.00) y Xoán Curiel (18.30).