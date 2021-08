El emblemático Pazo de Oca radicado en A Estrada albergará a las 20.30 horas del sábado, 21 de agosto, el programa Propulsa Danza + Paisaxe + Patrimonio, impulsado por la Xunta de Galicia en el marco de las actividades del Xacobeo 2021-2022. Se trata de un nuevo ciclo cultural que nace este año con el objetivo de poner en valor el trabajo de los nuevos profesionales de la danza y de las artes del movimiento, aprovechando para ello la ingente riqueza patrimonial y paisajística de la Comunidad Autónoma de Galicia a modo de aliado para darlo a conocer.

El citado programa Propulsa está recorriendo 27 localidades de la geografía gallega durante los presentes meses de julio y agosto. Al Pazo de Oca llegará el sábado, contemplando la presentación de tres compañías de danza de Galicia y de una compañía invitada.

Las tres de origen gallego con Vacaburra, Can Cun Quinqué y Delas. La primera, vinculada a A Coruña y a Santiago de Compostela, pondrá en escena el espectáculo Extravíos bajo la dirección de Gena Baamonde y Andrea Quintana, que también es responsable de la coreografía en tanto que la música corre a cargo de Ukestra do Medio; la interpretación, de la propia Andrea Quintana, Yolanda Porto, Sara Piñeiro, Katia Mera, Alberte L.C., Fon Collazo y César Parcero; el vestuario, de Saturna; y la producción, de Urdime y Vacaburra. La actuación musical en directo acompañará la actuación de danza. El espectáculo resulta de la confluencia de Vacaburra y Ukestra do medio en un terreno común que da lugar a un ensayo sobre la imaginación del movimiento, un camino acompañado de su propia banda sonora original. Esta intervención artística enmarcada en el paisaje del Pazo de Oca tendrá 20 minutos de duración y animará a adentrarse por los innumerables caminos que se pueden hallar en los jardines del Versalles gallego.

Por su parte, Can Cun Quinqué es una compañía que pondrá en escena el espectáculo Stay, de 15 minutos de duración, bajo la dirección de Leodan Rodríguez y de Isabel Sánchez, a cargo de quienes también discurre la interpretación. Fantazio Foto se ocupa de la música y el vídeo es responsabilidad de Inés Salvado. Stay presenta el momento en el que las circunstancias llevan a ser cómplice de algo que está ocurriendo, dependiendo de la implicación ser partícipe o no. Emerge entonces la responsabilidad, que cabe asumir con cuidado para evitar rupturas.

En cuanto al colectivo Delas, de Oleiros, representará el espectáculo Occo, dirigido por Julia Laport y Sabela Domínguez, contando como intérpretes con Andrea Castro, Eloi García, Martín Sanjurjo, Myriam González, Nerea Balado y Noelia Mato. En sus 15 minutos de duración se dejará claro que no siempre es llegar y llenar sino también vaciar si bien el vacío también puede pesar.

Por último, también se dará cita en esta edición del programa Propulsa impulsado por la Xunta a través del Xacobeo una compañía invitada foránea: Victoria P. Miranda (de Madrid) a quien cabe atribuirle idea original, concepto, coreografía e interpretación del espectáculo Rojo, que cuenta con Carmen Werner como asistente de coreografía, con vestuario de Matías Zanotti y la propia Victoria P. Miranda; con música de Collage y con fotografías de Giannis Dimitras Street Photography y Soledad &Nel Photography. Rojo presenta el cuerpo como primer terreno de encuentro con el mundo, como espacio de pensamiento, productor de sensaciones, conceptos en sus 18 minutos de duración.

La llegada del programa Propulsa al Pazo de Oca demuestra la importancia de este relevante recinto palaciego, cuya gestión depende de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, creada en 1978 por Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, quien durante casi 60 años ostentó el Ducado de Medinaceli y que falleció hace 8 años tras haber sobrevivido a tres de sus cuatro hijos. El menor, Ignacio, preside el ente. Según publicó ayer Vanitatis, sus sobrinos le reclaman su parte legítima de la fortuna familiar pero él alega que el patrimonio familiar se gestiona a través de la Fundación, caso de la Casa de Pilatos, el Pazo de Oca, el Hospital de San Juan Bautista o la Sacra Capilla del Salvador. La gestión del duque de Segorbe ha sido reconocida como muy buena al ser pionero en buscar una rentabilidad al patrimonio familiar, abriendo palacios como el de Oca al público. Según las mismas fuentes, en cuanto al juicio que enfrentará a dos generaciones de los Medinaceli en los juzgados –ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo tras siete años de intentos fallidos de negociación– ha sido fijado para el 13 de septiembre en Sevilla si bien antes se fijará un acto de conciliación.