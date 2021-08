Las lluvias de primavera merman por segundo año la cosecha de miel en Deza

A partir de la próxima semana arranca la campaña de recogida de miel. Y de la misma forma que el verano afectó al turismo por sus bajas temperaturas hasta casi principios de agosto, la primavera y sus vaivenes meteorológicos condenaron al sector apícola a una cosecha más bien escasa. Y ocurre por segundo año consecutivo. En marzo apenas llovió, pero sí cayeron intensas trombas de agua y borrascas en abril y mayo, llevándose por delante la floración del brezo, además de la de frutales como los cerezos.

“Si llueve durante la floración de esta planta, las abejas no la aprovechan”, explica Antonio Gómez Tapia de Mel do Saldoiro. Este apicultor tiene más de 350 colmenas repartidas en montes de Lalín y Dozón, y añade que por culpa de esos aguaceros “a principios de julio los enjambres apenas tenían una gota de miel, pero al menos durante ese mes sí pudieron abastecerse en castaño y zarza”. Hasta abrir las colmenas para retirar el producto, no sabrá si será necesario alimentar a las abejas durante los meses de invierno. “El año pasado sí tuvimos que hacerlo”, explica. Desde otra productora muy consolidada en Deza, Mel O Cortizo, coinciden en que esta campaña también será muy inferior a la del año pasado, con el añadido de que las colmenas tampoco pudieron recolectar suficiente néctar en flor de castaño.

Velutinas y fuegos forestales

Las colmenas, como cualquier otro trabajo agrícola, dependen en gran parte de la meteorología. Pero también tienen en su contra a la avispa asiática y a los fuegos forestales. La Vespa velutina entró en España a través del País Vasco en 2011 y al año siguiente ya se localizaron las primeras colmenas en la comunidad gallega. Este año, al menos, al retrasarse el buen tiempo también se redujeron los ataques de la invasora sobre las colmenas de abejas. También ayudó a controlar las velutinas el que los apicultores, durante los meses de primavera se afanasen en colocar trampas para las reinas.

Aún así, las colmenas no pueden bajar la guardia de cara a los próximos meses, más que nada porque las velutinas ahora retrasan su ciclo de hibernación. “Entre febrero y abril pudimos capturar muchas reinas en las trampas. Pero sus ataques se agravarán a partir de septiembre, cuando las colmenas de velutina han montado ya sus nidos secundarios y necesitan proteínas para alimentar a sus crías”, indica Antonio Gómez.

En cuanto a los fuegos forestales, la oleada de incendios en la comarca dezana se remonta ya a octubre de 2017, hace casi cuatro años. Pero es que tras un incendio son necesarios entre tres y cuatro años para que el monte pueda volver a servir de ‘pasto’ para estos animales. Más reciente en el tiempo, el año pasado sí hubo fuegos forestales en distintas zonas de Rodeiro, pero en el caso de Mel do Saldoiro, “no les afectó a las colmenas, en un radio de 10 kilómetros no se registró ningún incendio”. Tampoco se produjeron siniestros en los montes de Zobra.

Pero igual que ocurre con los ataques de las velutinas, será en lo que queda de verano cuando haya más peligro de fuegos forestales. Con la destrucción de las colmenas por las llamas y la muerte de las abejas, el planeta corre el riesgo, ya a corto plazo, de ver muy reducida la producción de frutas y hortalizas. Y es que las abejas polinizan en torno a la tercera parte de lo que comemos, favoreciendo así la diversidad. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hay seis alimentos que precisan de las abejas para su cultivo: desde las manzanas, las fresas y los arándanos, hasta los pepinos, calabazas y, por raro que parezca, las cebollas. A grandes rasgos, más del 80% de los cultivos para el consumo humano necesitan de la actividad de las abejas ara incrementar su producción o sus semillas.

A día de hoy, el plan de lucha contra la Vespa velutina puesto en marcha por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) cuenta con 300 municipios adheridos, que son el 96% del total. Entre ellos figuran los seis de Deza así como los dos de Tabeirós-Montes. Este convenio tiene su raíz en un plan que ya puso en marcha el gobierno autonómico en 2014 y, con la actuación coordinada entre concellos y gobierno autonómico, en 2020 pudo actuarse en 285 ayuntamientos, retirando en total 16.700 nidos, de los que casi 5.000 se localizan en la provincia de Pontevedra. El resto se reparte entre los 8.445 en concellos de A Coruña, más de 2.000 en la de Lugo y los más de 1.300 restantes, en la de Ourense. El año pasado se mantuvo la atención de los avisos en el 012, a lo largo incluso del estado de alarma.

Casi 900 nidos de avispa asiática en lo que va de año

Desde el 1 de enero hasta el 8 de agosto, en los ocho municipios de las comarcas se han retirado 897 colmenas de Vespa velutina, según los datos que maneja Vicepresidencia Primeira. La cifra triplica, cómodamente, los 234 enjambres eliminados en todo 2020. Y lo curioso es que buena parte de esas colmenas se neutralizaron antes de los meses de verano, por lo que se trataba de nidos primarios. Por municipios, sobresale el de A Estrada, con 345 colmenas de avispa asiática eliminadas desde que arrancó este año. Superan con creces las 128 que se quitaron el ejercicio pasado. Destacan, también las cifras de Silleda, con 252 colmenas eliminadas (51 en 2020), y las 174 de Vila de Cruces (27). Por debajo del centenar de nidos de velutina retirados se colocan Lalín, con 83 colmenas en lo que va de año (en todo 2020 fueron 17); Agolada, con 50 (3) y Forcarei, con 39 (4). Cierran la lista de capturas Rodeiro, con 10 nidos de velutina eliminados (4) y Dozón, con 4 (y ninguno el año pasado).

Desde junio, 300

Como decíamos, la erradicación de nidos primarios y de reinas es vital para detener el avance de las velutinas. Por eso, de los 897 enjambres aniquilados en lo que llevamos de año, solo 343 fueron eliminados desde junio. Veamos los datos de ese periodo, comparados con el de junio-agosto de 2020. A Estrada vuelve a liderar la lista este verano, con 150 colmenas menos de velutina desde el 1 de junio (el año pasado fueron 117), mientras que Silleda retiró 106 (43) y Vila de Cruces, 54 (26). En la capital dezana, Lalín, desde el 1 de junio fueron eliminados 15 enjambres de avispa asiática, también por encima de los 8 del verano pasado. En Agolada se neutralizaron 11 (3), mientras que en Forcarei fueron retirados 5 (4) y en Rodeiro 2 (frente a los 4 del pasado verano). Por el momento, en Dozón no hubo ningún nido eliminado, y tampoco durante el arranque del verano pasado.

Desde Vicepresidencia, indican que de los más de 9.000 avisos recibidos a nivel de toda Galicia desde el 1 de enero hasta la primera semana de agosto, más de 1.800 se correspondían con nidos inactivos, mientras que en otros 1.300 no correspondía actuación por tratarse de otras especies o no visualizarse de forma directa. Por otra parte, hubo más de 370 alertas en las que ya había habido avisos de otros ciudadanos. Si se trata de colmenas en zonas muy concurridas se deriva la actuación a los servicios de emergencias del 112. Seaga, en lo que va de año, retiró más de 4.700 nidos en los 300 concellos adheridos.

Las mascarillas y el consumo

El consumo de miel se relaciona directamente con las afecciones pulmonares, ya que funciona como expectorante y ayuda a calmar la tos. Pero los catarros y gripes del pasado otoño han descendido en comparación con otros años, gracias al uso de la mascarilla. De ahí que los consumidores que recurren a la miel solo para aliviar la garganta hayan descendido ligeramente. “Nosotros terminamos la venta del año pasado, pero sí es cierto que se nota un leve descenso en ese tipo de demanda”, apunta Antonio Gómez, mientras que desde Mel O Cortizo indican que su consumo ha subido. Y tiene su lógica, dado que la miel se usa, desde hace tiempo, como un sustituto natural del azúcar. “Hay quien ya la usa a diario para tomar con el café, o con la leche”, apuntan desde O Saldoiro.

Funciona como cosmético por sus propiedades hidratantes, y también como antibiótico a la hora de curar heridas. Esto se debe a que la miel posee inhibina, una sustancia de efecto antimicrobiano. De ahí que sea tan recomendable para heridas como para úlceras o quemaduras. Por eso, ya en la primavera del año pasado el presidente de la Asociación de Apicultores de Galicia (AGA), Jesús Asorey, señalaba que el consumo se había triplicado, gracias a la demanda de clientes fuera de Galicia.