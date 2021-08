A Estrada ultima los preparativos para el Mercado de Verán que celebrará, por segundo año consecutivo, en pleno mes de agosto. Derrochará una auténtica lluvia de regalos: desde 108 vales de compra de entre 25 y 200 euros de importe (suman un montante global de 5.000 euros) a 5.644 regalos directos donados por los hosteleros locales a través de la Asociación de Hosteleiros da Estrada, por los comerciantes locales mediante la ACOE, por el Concello y por la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE).

La oferta comercial será muy variada, incluyendo 30 puestos de los sectores más diversos así como productores locales, una decena de puestos de Artesanía de Galicia y un concesionario con coches de segunda mano.

Será la suerte de cada cliente que gaste los 20 euros necesarios para poder realizar una tirada en la ruleta de la ACOE la que decida con qué resulta agraciado.

El Mercado de Verán tendrá lugar del viernes 20 al domingo 22 en la Praza do Concello y en la plaza central de la alameda. Ocupará 5.000 metros cuadrados de exposición y abrirá mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Asimismo, contará con ambientación con hilo musical y con un total de once actuaciones de artistas y grupos locales a las 13.00, a las 18.00 y a las 20.00 horas de cada uno de los tres días: Os Lóstregos, Títeres y Noxo el viernes; Decotío Gaiteir@s, Mago Toño y Apocalipso; y, finalmente, Regatos, Manolo do Atlético y SrNilssonBand el domingo. A mayores, el sábado a las 12.30 horas, actuará Sofía Elsa.

También habrá servicio de cafetería los tres días gracias a la buena disposición del Café Vasán, que abrirá incluso el domingo. Así lo confirmó el presidente de la ACOE, Alfredo González, al presentar la cita ferial acompañado por el alcalde José López y el edil de Promoción Económica, Óscar Durán. El dirigente de la ACOE espera que comercios y hostelería abran los tres días para beneficiarse de la gran afluencia de visitantes que se prevé que reciba la villa. Confía en que la actividad económica que genere este evento permita quintuplicar en beneficios sus 45.000 euros de coste, que es posible afrontar gracias a los 150.000 euros de subvención adicional y directa al comercio que decidió aportar este año el Concello para apoyar al sector en los difíciles momentos que atraviesa. En este sentido, González destacó que la preocupación por el COVID y la incertidumbre que atenaza a la ciudadanía está motivando que la situación del comercio sea aun más complicada que la del pasado año por estas fechas. Entonces, con este Mercado de Verán nacido en plena pandemia para que los consumidores se beneficien de las ofertas, los comerciantes participantes pudieron eliminar stock y ganar liquidez para afrontar los meses siguientes. En esta ocasión confían en poder volver a hacerlo.

En la presentación del evento, el regidor local recordó que -dadas las dificultades por las que atraviesan comercio y hostelería- la administración local redobló este año su apoyo vía subvención a ambos sectores. Al comercio se le inyectaron 150.000 euros de ayuda directa adicional a la ya habitual de otros años (60.000 más que los 90.000 de ayuda extraordinaria otorgados el pasado año a causa del COVID) para apoyar a través de la ACOE al comercio local teniendo en cuenta que actualmente hay 133 comercios locales asociados al colectivo. A la hostelería, recordó, se le han inyectado 107.000 euros de subvención directa. Y es que, subrayó el munícipe, A Estrada es ante todo comercio y hostelería. Nació vinculada a la actividad comercial y así debe seguir siendo para generar empleo y riqueza. Por eso, anima a la ciudadanía a apoyar decididamente al comercio de proximidad.