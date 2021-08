El Concello de Agolada informó ayer de la necesidad de volver a cerrar sus piscinas municipales, hasta nuevo aviso. El gobierno local toma esta decisión después de que apareciese arena en el vaso mediano. Ya el prime fin de semana de agosto estuvieron cerradas, hasta el día 9, por una circunstancia similar. El gobierno temía que la aparición de arena tuviese que ver con problemas en la depuradora, así que encargó la revisión de este sistema, que en principio había quedado arreglado.

Sin embargo, este fin de semana volvió a aparecer arena en uno de los vasos, así que no quedó otro remedio que volver a cerrar las instalaciones. En su perfil social de la red Facebook el alcalde, Luis Calvo, dejó caer la hipótesis de que la aparición de arena se debe a un boicot o a un acto vandálico, así que conmina al presunto autor a dejar de actuar de este modo. Las críticas no se han hecho esperar: desde las filas del PP su portavoz, Carmen Seijas, le aclara al alcalde que los filtros de la depuradora llevan arena por dentro, así que el vertido probablemente proceda de ahí y no tenga nada que ver con un acto vandálico. De paso, reprende al gobierno de PAyJ por haber abierto las piscinas ya demasiado tarde, el pasado 17 de julio, y debido entonces a una avería.