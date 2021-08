“Quero poñer en alza o camiño dende un perfil paisaxístico”

Aldolfo Enríquez é un fotógrafo galego que o vindeiro martes presenta en Lalín (19.00 horas no auditorio municipal) a publicación Paisaje del Camino de Invierno. Neste libro fai unha viaxe polo trazado xacobeo entre Castela e Galicia, con paradas en Rodeiro, Lalín ou Silleda.

–Como xurdiu o proxecto?

–Este proxecto está enmarcado nas axudas do Teu Xacobeo, un proxecto que presentei sobre o Camiño de Inverno, concretamente sobre a súa paixaxe. Levo moitos anos facendo fotografía paisaxística para temas turísticos e tamén para o Camiño. Unha das zonas que eu quería amosar e que me gustaba era precisamente a Ribeira Sacra, a zona de Quiroga, a unión dos ríos o Bibey co Sil e un pouco esa confluencia de ríos que se van conformando despois Os Cañóns do Sil...É unha zona que eu creo que é moi fermosa e fixen o proxecto sobre iso. Entón o Camiño de Inverno é a ruta que facían os peregrinos cando en inverno estaban pechadas os altos cumes, como O Cebreiro, por neve; antes de que houbese autoestradas, a xente non podía pasar. Ao chegar a Ponferrada baixaban cara o Barco de Valdeorras e ían polo río Sil e a Ribeira Sacra, que non era un clima tan extremo e podían acceder a Santiago. Ese era o itinerario que facían cando había moita nevada e non se podía pasar polo Cebreiro, era o desvío que collían. Eu quería amosar un pouco todo iso. Este trazado hai pouco tempo que a Xunta o considera como tal. É unha variante do Camiño Francés.

–Nesta publicación abondan as imaxes aéreas...

–É difícil amosar a confluencia de dous ríos ou ver un encoro diante dos pés. Sempre estás amosando parte del. Quizais sexa un dos fotógrafos con máis fotografía aérea e era tamén unha oportunidade para amosar esas imaxes aéreas. Todas estas fotos son inéditas. Creo que nese sentido o libro ten esa peculiaridade. Logo cando nos adentramos cara Santiago, xa o clima vai cambiando, as montañas son máis suaves ata cando o peregrino chega a Angrois e vemos xa a Cidade da Cultura e empezamos a baixar vendo unha fermosa vista da catedral. É o primeiro que ve o peregrino cando pasa Angrois. Chegando a Santiago vamos vendo paisaxes máis suaves, algunha fervenza como a do Toxa, como é Lalín ou Chantada, as aldeas de preto

–E fermosas paisaxes, case únicas, non si?

–Na presentación van estar o presidente do Colexio Profesional de Xeógrafos de Galicia, onde vai explicar este libro dende o punto de vista paisaxístico e xeográfico. É moi interesante o que amosa e o que di sobre como se vai conformando a paisaxe nos distintos puntos. A parte de que turisticamente é importante, é un libro con fotografías espectaculares. O que queremos é poñer en alza o Camiño de Santiago dende un punto de vista paisaxístico, mostrar o que se encontra o peregrino como paisaxe. Son 97 fotografías. Tentamos amosar o Camiño de Santiago dende un punto de vista xeográfico poñendo en alza todos os valores paisaxísticos que vamos poder ver a través do percorrido enteiro. Como ben di José Taboada no prólogo, ver as diferenza xeomorfolóxicas é o máis importante que vamos atomar no libro, ademais do valor turístico. Fomos algo máis alá, intentando amosar como cambia a paisaxe ao longo do itinerario.