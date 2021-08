Cuando fuimos más de 100.000

El desierto demográfico amenaza las comarcas. Esta alerta no es reciente, pero no por ello deja de ser relevante pues la pérdida de habitantes no solo conlleva el abandono del rural sino también una cierta deshumanización de un territorio donde a comienzos del siglo pasado vivían más de 100.000 personas. En 120 años Deza y Tabeirós-Montes cedieron un 37% de su censo y los últimos datos oficiales, de 2020, nos dejaron un padrón ya por debajo de los 70.000 habitantes; en concreto, 69.402. Como aspecto curioso, si echamos la vista atrás solamente Lalín engrosó su padrón municipal y el resto fue adelgazando paulatinamente hasta el punto de que Dozón, la unidad administrativa más pequeña de la zona apenas rebasa el millar de almas.

A principios de siglo las dos cabeceras comarcales sobresalían dentro del conjunto del territorio gallego como grandes espacios de asentamiento de personas. Destaca sobre todo el caso de A Estrada, que en 1900 era el tercer municipio más poblado de Galicia y solo superado por A Coruña (44.057 habitantes) y los 28.024 de Lugo. La cabecera comarcal de Tabeirós y capital de su partido judicial contaba con una población de derecho de 26.838 ciudadanos según el Censo de la Población de 1900 que figura en el Instituto Nacional de Estadística (INE). De aquel trabajo se desprendía que unos 23.000 residían en la localidad y los restantes, fuera. También se computaban un total de 43 transeúntes. Ferrol aglutinaba entonces menos habitantes que A Estrada, con 26.257, situándose como el cuarto municipio con más poblado. Santiago (24.917), Vigo (23.144), Pontevedra (22.806), Ortigueira (18.975), Lalín (17.882) y Lavadores (15.836) completaban el ranking de los diez territorios con más vecinos y por delante de Ourense capital, donde tenían su residencia poco más de 15.000 ciudadanos.

En lo que respecta a la cabecera comarcal dezana eran 1.344 los vecinos ausentes y cuando se elaboró este censo no constaban transeúntes. Como en los demás casos la población masculina superaba claramente a la femenina. Los éxodos migratorios ya no eran entonces un fenómeno extraño y muchas veces eran los hombres los que abandonaban su tierra para, sobre todo en estas épocas, buscar una nueva vida en el continente americano.

El censo de Silleda arrojaba un volumen de 15.449 vecinos y ya 4.000 vivían más allá de sus límites territoriales. Vila de Cruces [la capital municipal todavía estaba en Carbia y esta era la denominación del concello] era por aquella época también el cuarto ayuntamiento de las comarcas con más gente y sumaba 9.942. En Rodeiro y Agolada vivían con el arranque de la pasada centuria 7.433 y 5.490 personas respectivamente. Y Dozón triplicaba su censo al constatarse la existencia de 3.017 personas. Ya en la comarca de Montes, Cotobad [denominación oficial en esa época] era el núcleo más numeroso con 9.021 habitantes, algo por delante de los 8.864 forcaricenses y de los 5.891 que residían en Cerdedo.

En el transcurso de este período histórico la configuración de las ahora principales urbes nada tenía que ver con la de esa época y la franja atlántico-cantábrica no se había convertido en el principal asentamiento de la comunidad autónoma. Pequeñas ciudades como Cangas o Rendondela sumaban entonces poco más de 8.000 y 11.000 habitantes y 7.800 Vilagarcía. Esta última localidad costera tenía al lado el municipio de Villajuán (Vilaxoán), con otros 2.300, 2.500 más en Carril y 6.800 hacían su vida diaria en Vilanova de Arousa. En Marín se contabilizaban unos 9.000, 11.600 en Tui y 10.766 en Salceda de Caselas.

En la provincia de Lugo, además de su capital, destacaba Chantada por su dimensión al contabilizar 15.7000 vecinos, Vilalba (13.686), Pantón (13.092) o Monforte (12.999). Villas coruñesas de primera categoría como Oleiros o Ribeira tenían 7.150 y 12.400 empadronados y poco más de 13.000 Carballo. O Irixo estaba por encima de los 7.000, O Carballiño (8.445) y Cea (7.018).

La década de los 70

Si caminamos desde esa época 70 años y nos situamos cuando muchos vecinos se mudaron a las principales ciudades españolas, en pleno desarrollismo en el conjunto del estado, entre el segundo y tercer plan, curiosamente las comarcas continuaban creciendo y pasaban ya de los 105.000 vecinos. A Estrada se aproximaba a los 30.000 y Lalín superaba los 20.000. Otros mantenían su población o acusaban caídas no excesivamente relevantes a excepción de dos concellos: Silleda y Cotobade. El primero cedía 4.000 residentes y el municipio de Montes contabilizaba en 1970 exactamente 6.548; es decir, casi 2.500 menos. Ahora, Lalín y A Estrada se aferran a los fenómenos migratorios para preservar su categoría y mantenerse entre los gallegos de más de 20.000 habitantes. Un reto complicado.