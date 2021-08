Servizos Sociais respondió a la información dada por algunas familias de la parroquia de Codeseda en relación a la cancelación del campamento de verano rural en agosto. Desde el Concello explicaron que “solo hubo demanda suficiente en los dos primeras quincenas de julio pero no hubo demanda para el mes de agosto (se establecía un mínimo de 8 niños) y solicitaron plaza para la primera quincena de agosto 4 niños, 6 para la segunda y 3 para septiembre”. “En julio ya fueron informadas de que en agosto no se iba a realizar el campamento por falta de demanda. A aquellas familias interesadas en campamento para agosto se les ofreció la posibilidad de incorporarse a otros grupos con plazas, y no hubo demanda, ni solicitud por parte de estas familias hasta la presentación de este escrito, dos días hábiles antes de que empiece la segunda quincena”. apuntan.

A esta alturas resulta inviable organizar una nueva quincena teniendo ya cerrados los turnos y los presupuestos con las empresas que prestan el servicio, según explicaron desde Servizos Sociais. Por su parte, desde Móvete denunciaron que existia demanda justificada y reclamaron que se organice de nuevo el campeonato.