Un polígono del mueble con carcoma

Al preguntar al alcalde de A Estrada, José López Campos, por los cambios que se contemplan en el proyecto y por la situación en que se encuentra el mismo, el regidor apuntó a que hubo una reunión con integrantes de la asociación de empresarios que impulsan el nacimiento de este polígono sectorial. Señaló el dirigente que, “para darle viabilidad hay que simplificar las conexiones con la N-640 y reordenar el polígono”. Subrayó López que es necesario “adaptar el suelo a un proyecto factible y ejecutable”, coordinado con la asociación de empresarios. Asumió que, aunque se el parque empresarial especializado en uno de los sectores económicos, por tradición, más importantes de A Estrada, el desarrollo del ámbito obligaría a ejecutar todas las infraestructuras, que podrían terminar considerándose sobredimensionadas para la demanda real de suelo y volver inviable la actuación.

Por lo tanto, la reducción del espacio obedecería, en realidad, a un intento por salvar el parque del limbo en el que parece encontrarse desde hace años.

Dos aprobaciones

Hace cinco años de aquel mes de julio de 2016 en el que la Xunta de Galicia “resucitó” este proyecto para la industria estradense, una iniciativa que germinó al abrigo de las épocas de bonanza pero que se marchitó con el frío de la crisis económica y el largo tiempo de exposición a una dilatada tramitación. El Consello da Xunta aprobó entonces, por segunda vez y de forma definitiva, el proyecto sectorial para la Cidade do Moble, un trámite que abría entonces la puerta a que se emprendiese una sectorización del polígono, de manera que pudiese desarrollarse por fases, en atención a la demanda real existente.

Esta aprobación definitiva del proyecto sectorial llegaba después de que, cumpliendo con una sentencia judicial, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) retrotrajese el expediente hasta la fase de solicitud, al órgano competente de la Administración general del Estado, de un informe en materia de redes públicas de comunicaciones eléctricas, un documento del que adolecía inicialmente el proyecto. De esta manera, el polígono sectorial repetía en su aprobación, que ya se había alcanzado en 2011 y que fue anulada por una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en respuesta al recurso contencioso presentado en su día por la Asociación pola Defensa do Val do Liñares.

Dividir el proyecto en polígonos

En ese momento se indicó que, cumplido el trámite, la previsión era iniciar trabajos técnicos para poder dividir el proyecto en polígonos, al objeto de que se pudiese ir desarrollando por etapas, a medida que se fuese constatando una demanda real de suelo. La intención del gobierno gallego fue que ese interés empresarial pudiese pulsarse de manera clara a través del Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial, considerando que esta herramienta “garantiza la respuesta al impulso empresarial de la comunidad de forma compatible con el empleo eficiente de los recursos públicos”.

Nada trascendió de las partes en las que podría dividirse el polígono ni tampoco de la demanda que podría haber registrado el referido registro autonómico. El proyecto volvió a cubrirse con una pátina de olvido hasta que, al ser preguntado por él durante la inauguración de la Feira do Moble de Galicia de 2019, el alcalde de A Estrada señaló que el futuro del parque empresarial especializado estaba condicionado a la ejecución de la variante de la N-640 a su paso por el municipio estradense.

Atasco por la nacional

No es este el primer proyecto que encuentra en la N-640 un importante obstáculo en su tramitación. Resolver la concesión con el vial nacional no es un escollo menor y ya mostró su capacidad para ralentizar otras iniciativas. De hecho la circunvalación se entendía como una alternativa para la complicada conexión de este ámbito de suelo industrial con esta carretera. El mandatario reconoció en su momento que la solución para la accesibilidad de los terrenos de la Cidade do Moble a la N-640 “es costosísima”, “prácticamente inviable”.

Por lo tanto, las dificultades –o los altos costes– de la conexión con la N-640, sumado al hecho de que se precise una organización del suelo que no haga que el polígono nazca sentenciado parecen ser las claves que explican la merma de superficie en la Cidade do Moble de Lagartóns. En todo caso, este polígono está acostumbrado a la tijera. La pretensión de minimizar los problemas ambientales generó en 2010 un recorte en la superficie total del polígono, que pasó de 528.350 metros cuadrados a 367.852,67. El ámbito previsto se desplazó también para separarse de cauces fluviales.