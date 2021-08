El Partido Popular de Silleda solicita que se dejen sin efecto las multas impuestas durante lo comienzo de las obras de la calle Progreso, “ya que tal como se comprobó, la inhabilitación del carril derecho de la circulación no era necesaria”, apunta la organización de Ignacio Maril.

Según los populares, en los últimos días se iniciaron varios expedientes sancionadores por infracciones de aparcamiento en los primeros días de las obras la mencionada rúa que, según recordaron comenzaron sin previo aviso y con una inadecuada planificación, por lo que los vecinos y comerciantes de la calle se vieron e sorprendidos, lo que motivó que muchos no pudiesen encontrar una solución alternativa para poder estacionar cuando llegaban a hacer alguna gestión.

Tal como solicitó el PP, recuerda, finalmente fue habilitado el carril de aparcamiento que se suprimía inicialmente, y que como se denunció desde esta formación no tenía ninguna justificación ni razón de ser “Las cosas se tenían que haber hecho de otro modo, y como vemos ahora después de nuestras peticiones, se están haciendo de otro modo, avisando con antelación e informando a los vecinos.” “Me esperaba una mayor sensibilidad por parte del señor Cuíña con esta cuestión, ya que no la tuvo en el comienzo de las obras, pero parece que todo le de la igual y los vecinos le importan bien poco. Una vez que vieron que metieron la pata y que la empresa se sobrepasara en su actuación sin que desde el ayuntamiento se hiciese nada para evitarlo hasta que lo denunciamos, lo menos que debían de hacer y anular estos expedientes que no tienen ningún sentido, y mirar por los intereses de la gente y no por los suyos.”

Para el Maril sobran los motivos para dejar sin efecto de oficio estos expedientes y se reafirma en que o lo cierto y que la señalización era muy deficiente y no había ninguna razón para inhabilitar el carril de aparcamiento, ni consta actuación policial, con una señalización muy deficiente.