Es la lluvia más esperada del verano. No solo no estropea los planes de playa sino que hace de los arenales un lugar más que recomendable para disfrutar del espectáculo bien cómodos. Las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo –por la proximidad a la festividad del mártir español, el 10 de agosto– no podrán ser disfrutadas este año en el Observatorio Astronómico de Forcarei, habida cuenta de que la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura decidió no programar las habituales jornadas de observación y divulgación por las condiciones sanitarias. Sin embargo, son muchos los espacios que ofrecen las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza para gozar de este espectáculo que ofrece el cielo nocturno.