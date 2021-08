“Hai moito tempo que a música flúe de xeito bidireccional grazas ao Camiño”

O municipio lalinense está a acoller estes días a gravación da webserie Melodía a Compostela. Centrada na peregrinación a Galicia e nas músicas que chegaron á nosa comunidade da súa man, o proxecto será conducido por Benxamín Otero e producido por No Majors, con Anxo Álvarez á dirección da iniciativa.

–Como xurdiu a idea de poñer en marcha este proxecto?

–O proxecto foi seleccionado na última convocatoria do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo XXI, para un repositorio da Consellería de Cultura. Nós presentamos a idea atendendo un pouco ás características que buscaban eles e procurando tamén que fose un tema de interese, para que dende o punto de vista empresarial tivésemos puntos fortes á hora producilo. Tiñamos presente que podiamos contar coa figura de Benxamín Otero, falámolo con el e fómoslle dando forma á idea.

–Cal é a principal temática sobre a que se asenta a webserie?

–Tentamos buscar no patrimonio cultural arredor do Camiño, pero sen centrarnos no patrimonio material ou visible, como pode ser a arquitectura. Fixámonos no patrimonio musical relacionado co Camiño, que é moi amplio e que non abarca soamente a música culta, senón tamén outros estilos. Bruce Spingsteen ou bandas como Metallica chegaron aquí, dalgún xeito, a través destas rutas. Leva moito tempo fluíndo a música de xeito bidireccional grazas ao Camiño, entón quixemos mergullarnos neste fenómeno e recoller a impresión de profesionais que traballan no ámbito musical.

–En que formato se vai presentar o proxecto?

–Aínda que é un documental sobre música, realmente está plantexada como unha webserie de viaxes. Benxamín Otero, en cada capítulo, vai visitar distintas localidades que se atopan ao longo do Camiño de Santiago en Galicia e penso que tamén en Castela. Imos visitar puntos emblemáticos que garden algunha relación coa música e coñecer a profesionais que ou ben actuaron ou tocan instrumentos vinculados co Camiño, como por exemplo a zanfona.

–Cada un dos seis capítulos vai tratar unha temática distinta ou van seguir unha mesma liña argumental?

–Os capítulos non están organizados cronolóxicamente, senón temáticamente. Nalgún trataremos a música sacra, noutro a música actual... Por exemplo, para un capítulo que vai estar dedicado aos instrumentos musicais visitaremos Santiago de Compostela, para ver a representación dos instrumentos na propia arquitectura da Catedral e no Pórtico da Gloria. Iremos a museos onde se atopan as réplicas deses instrumentos, falaremos con expertos sobre eles e sobre como viaxa a música a Galicia e por Europa a través do Camiño, etc.

–As localizacións van estar vencelladas a unha única ruta ou a varias?

–O percorrido que vai seguir a viaxe inclúe diferentes puntos do Camiño, pero son todas localidades que se atopan nas distintas rutas. Tanto do Camiño Francés como dos demais itinerarios. Penso que hai zonas de todos os Camiños.