A Estrada peatonal: el comercio prefiere caminar

“El futuro comercial no pasa por otra que no sea tener las calles cerradas al tráfico”. Con esta contundencia se posicionó ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González, mostrando el respaldo del colectivo que representa al comercio de proximidad de A Estrada a la peatonalización de la zona más céntrica, comercial y de servicios de la capital estradense. “La peatonalización es esencial”, sintetizó, si bien no dejó de reconocer que todavía a día de hoy existen dentro del sector voces que discrepan de esta apuesta. “No se va a ver a corto plazo, pero se verá”, auguró González, que no dudó en recordar que este mismo debate terminó superándose en ciudades como Pontevedra, Vilagarcía o Vigo, subrayando que quienes en su día alzaron la voz en contra, hoy reclaman que se continúe avanzando en procesos de humanización que ganen espacio para el peatón a consta de cortarle el paso al coche.

“Hay gente que no es que esté en contra, está más allá de estar en contra”, asumió el presidente de la ACOE, reconociendo que esta postura contraria al planteamiento de la asociación llegó incluso a provocar enfrentamientos en el seno del propio colectivo. Fue en este contexto en el que Alfredo González señaló que la asociación que dirige encargó hace seis años un estudio a una firma especializada en este tipo de procesos de humanización –indicó que realizó también trabajos previos a peatonalizaciones en Vilagarcía, Pontevedra y Vigo– “y entonces ya nos dijeran que A Estrada lo tenía todo para ser un pueblo comercialmente magnífico, pero que, o peatonalizábamos, o estábamos abocados al cierre cada año de cinco o diez comercios”. El vaticinio funcionó como certera profecía. “Nos costó un pastizal, pero es gente que te abre los ojos: o peatonalizar o cerrar”, apuntó.

La ACOE realizó también sondeos entre los consumidores y sus propios asociados, con resultados enfrentados. Por un lado, el 90% de los consultados como clientes apoyó el comprar en un entorno cómodo y peatonal. El sector, en cambio, afrontó esta consulta de manera dividida: “un 35% estaba a favor de peatonalizar, otro 35% en contra y, el resto no quiso decir nada”, señaló González.

Indicó que cualquiera puede ver el resultado de cortar a la circulación la columna vertebral que, en términos comerciales, generan las calles Ulla y Calvo Sotelo. Apuntó a la comodidad que supone para quienes realizan sus compras poder avanzar por la calle sin tener que preocuparse del tráfico, en especial cuando lo hacen con niños. “Las terrazas crecieron un 75%; el que tenía cuatro mesas ahora tiene 14”, hizo notar el dirigente de la asociación de comerciantes.

Y subiendo

Alfredo González subió ayer la apuesta. Además de aplaudir la peatonalización total de la zona más céntrica de A Estrada, abogó por que el Concello haga extensivo este modelo a Justo Martínez e Iryda, si bien comprendió que se vaya avanzado hacia esta dirección “paso a paso”.

Por otro lado, la ACOE tiene solicitada una reunión con dirigentes locales para trasladarle su deseo de que las obras en Calvo Sotelo no interfieran en la campaña comercial de Navidad. En este sentido, piden que, o se ejecuten antes de que arranque esta importante época de ventas para el sector o que aguarden a que hayan pasado las fechas para que los trabajos no generen afección en el tránsito, estética y dinamización que puedan acoger estas calles.

“No va a ser poner unas vallas. Hay que hacer una calle atractiva y, sobre todo, dinamizarla. Y eso ya es cosa nuestra”, asumió el presidente de esta asociación estradense.

Alfredo González reconoció que cuando tomó las riendas de esta entidad uno de los principales problemas que se observaban para la actividad comercial en A Estrada era la falta de estacionamiento. Sin embargo, incide en que ahora hay una bolsa de más de un millar de plazas que permiten perfectamente a los consumidores dejar su vehículo y acceder a la oferta local de tiendas y servicios de forma ágil y gratuita. “Otra cosa es que queramos dejar el coche delante de la puerta, pero eso es algo que hay que superar ya”, incidió.

La calle es nuestra

Si algo revelan las fotos antiguas y las fuentes bibliográficas es que la actual Calvo Sotelo ha sido desde sus orígenes la calle comercial de A Estrada, así como la zona de paseo de los estradenses. En el libro Callejero Histórico de A Estrada, el desaparecido Olimpio Arca situó sus orígenes en el año 1856. “Durante muchos años, con sus eventuales inconvenientes: baches, polvo, aceras discontinuas, modestas viviendas con sus huertas de labor, será el núcleo más importante, la arteria viaria de la población”, recoge.

Sería el alcalde Benito Vigo el que ordenase la alineación de esta vía que, además de acoger a los temporales tenderos de los días de feria –preferían sus márgenes a los puestos de la Praza do Mercado–, reunía ferreterías, zapaterías, coloniales, sastrerías, tejidos, farmacia, droguerías, relojerías, fotógrafo, banco y un largo etcétera. Era, también, “calle del paseo vespertino dominical” y la escogida para la sede de la sociedad El Casino. Su primitivo “Calle Principal” daría paso a la denominación Marqués de Riestra, que luego cambiaría por Manuel Porto Verdura (1931), para mudar en el actual Calvo Sotelo (1937).