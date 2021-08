Deza encara el ecuador de agosto con el gasóleo más caro de los últimos cinco años

El verano pasado por estas fechas, había gasolineras como las de las cooperativas Aira y Cobideza, ambas en Silleda, O Rodo, en Rodeiro, o la de Gresande en Campodeza, donde el litro de gasóleo costaba menos de un euro. El resto de estaciones no llegaba a los 1,1 euros por litro. Rozando uno de los puentes más festivos del año, el del 15 de agosto, estos precios tan bajos se debían a los meses de confinamiento de la primavera anterior, donde el parón de la actividad económica redujo al mínimo el precio de petróleo.

13 euros más caro

Ahora seguimos con la pandemia, pero la situación es muy distinta. En los meses previos no hubo restricciones de movilidad, así que el combustible no ha hecho otra cosa que subir su precio. Según los datos que maneja la web www.geoportal.gasolineras.es, el precio tanto de gasóleo como de la gasolina de 95 octanos no solo está por encima de los de 2020, sino que es el más elevado desde 2016. Así que durante estos días no vamos a encontrar ninguna gasolinera con el litro de diésel por debajo de un euro. Hace cinco años, en 2016, llenar un depósito de 50 litros costaba entre 50,9 y 52,9 euros. En 2020, el año de la pandemia, la horquilla se colocaba entre los 48 y los 55,4 euros. Durante esta semana, llenar el tanque de gasóleo en Deza nos cuesta entre 58,9 y 65,9 euros, es decir, hasta 13 euros más caro que en 2016 y 10 euros por encima de la media del pasado verano.

Veamos la evolución del precio del gasóleo en los municipios dezanos. Lalín dispone de 3 estaciones de Repsol, con el gasóleo ayer a 1,319 euros el litro. Son 21 céntimos más que el año pasado y 26 por encima del valor de 2016. Esos 21 céntimos de subida son los que registra la estación de Cepsa en Vilatuxe, a 1,319 euros el litro de diésel. Es una diferencia de hasta 27 céntimos en comparación con 2016. Según los datos de ayer del citado geoportal, estas cuatro estaciones son las más caras de Lalín, seguidas por la del centro comercial Carrefour, con el diésel a 1,309 euros el litro (23 céntimos más caros que en 2020 y 29 por encima del precio de 2016); la de Staroil en el polígono Lalín 2000, a 1,279 euros (con subidas de 20 y 23 céntimos), y la de Galp, a 1,249 (23 céntimos más caro que el año pasado).

Galp y Staroil ofrecen gasóleo más barato que en Silleda (si no tenemos en cuenta las cooperativas). En Trasdeza, la estación de Cepsa, en la entrada el casco urbano, tiene el gasóleo a 1,309 euros, 21 céntimos más caro que en 2020 y 26 por encima del que vendía hace cinco años. En la AP-53, Galp marca un precio incluso superior, a 1,314 euros, 21 y 28 céntimos por encima de los dos años mencionados. Por su parte, la estación de servicio de A Bandeira, libre, marca un precio de 1,21 euros, 20 céntimos más caro tanto en relación a 2020 como a 2016.

En los cuatro concellos menores, no se pasa esa barrera de los 1,3 euros por litro de diésel. Vila de Cruces, en el casco urbano, vende en la estación de Repsol el diésel a 1,29 euros. Vemos aquí cómo es más barato que en las estaciones de Lalín (a 1,3). Tiene sentido si pensamos que en Cruces el consumo es menor que en la capital dezana y que, además, Vila de Cruces cuenta con un estación libre, la de Camanzo. El precio más reciente es de 1,255 euros. Sin embargo, está entre 23 y 26 céntimos por encima del pasado verano y del de 2016. La gasolinera de gres de Petronor, tampoco es ajena a la escalda del combustible y marca un precio de 1,29 euros. En 2020 era de 1,09, y en 2016, de 1,05.

Esos 1,29 euros marca también ora estación de Petronor, la de Dozón. Y las subidas son las mismas que en Cruces. Es el mismo precio que maneja la gasolinera de Repsol en Agolada. En este municipio hay otra estación, de Shell, junto al polígono industrial. Aquí el diésel está en 1,289 euros, 21 céntimos más caros que en 2020 y 26 por encima del precio de 2016. Por último, geoportal no dispone de datos de la gasolinera de Valcarce en Rodeiro.

Gasolina, hasta 27 céntimos

Este aumento de precios también se deja notar, y tanto, en la gasolina de 95 octanos. A nivel general, ha subido hasta 26 céntimos en comparación con 2020, y unos 29 si tomamos los valores de 2016. En Lalín, ninguna estación de servicio abanderada vende este producto por debajo de los 1,40 euros el litro. La horquilla se mueve entre los 1,409 que marcan los postes de Galp (24 céntimos más caro que hace un año y 25 más que en 2016) y los 1,468 de Staroil (con subidas de 27 y 31 céntimos). En Silleda ocurre lo mismo: solo la estación libre de A Bandeira baja de la franja de los 1,4 euros por litro, con su gasolina a 1,369 euros. Pero cuesta 24 céntimos más que en 2020, y 22 más que en 2016. Para darnos una idea de esta escalada, Galp, en la AP-53, cobra el litro a 1,454 euros, 29 céntimos más que en 2016. Petronor cobra 1,43 euros tanto en su estación de Gres como en la de Dozón. Supone 25 céntimos más que hace uno y cinco años, de modo que llenar el tanque sale unos 12 euros más costoso que en esos dos veranos.

La opción de las cooperativas para reducir el gasto

Camanzo y A Bandeira, al tener estaciones no abanderadas, compran el combustible en el mercado libre y pueden ofrecer precios más baratos al consumidor. Pero hay otra alternativa para reducir el gasto en gasóleo o gasolina: las estaciones de las cooperativas. Sus precios suelen estar por debajo de los de las estaciones “de marca”, y el año pasado el desplome de la cotización del petróleo les permitió vender diésel por debajo del euro. Aunque ahora, esto sí están lejos de la situación y también muestran subidas considerables e comparación a 2016.En Lalín tenemos la cooperativa de Campodeza, en Gresande, a 1,19 euros el litro de diésel y 1,319 el de gasolina de 95 octanos (que subió 22 céntimos en relación a 2020, y 15 en comparación con 2016). En Rodeiro, la estación de O Rodo tiene su diésel a 1,189 (en 2020 valía 0,98). Silleda dispone de dos estaciones de cooperativas: la de Aira y de la Cobideza. Aira, según Geoportal, vende su diésel a 1,179 euros, mientras que el año pasado costaba 0,96. Su gasolina se mueve en los 1,309 euros por litro, frente a los 1,04 de hace un año. La web no ofrece datos actualizados de la gasolinera de Cobideza, pero sabemos que en 2020 su gasóleo se cotizaba a 0,98 euros el litro, y la gasolina de 95 octanos, a 1,06 euros. Al margen de las gasolineras de cooperativas, a las estaciones abanderadas de la comarca se le podría sumar otro competidor: la estación de bajo coste que planea Plenoil para el casco urbano de Silleda.