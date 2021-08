El BNG de Lalín propondrá al resto de la corporación crear una comisión para disponer del dinero que no se invertirá en eventos y destinarlo a pagar un porcentaje del recibo de la luz de las familias. El edil Francisco Vilariño calcula que, al no haber Feira do Cocido, el Concello ahorrará unos 200.000 euros, a los que se suman en torno a 65.000 de las fiestas de As Dores. A estas cuantías pueden sumarse otras partidas que tampoco se gastarán. Habría que marcar un margen de ingresos para que las familias pudiesen optar a este reembolso. “Hoy, hay muchas familias para las que la luz es un auténtico lujo, y se ven privadas de usarla en tramos normales”, argumenta Vilariño. No en vano, ayer se registró el tercer precio más caro de la luz desde 2008. Ante esta escalada, Vilariño alerta de que el tarifazo no afecta solo a las personas en riesgo de exclusión, y añade que aunque no es una competencia local, Lalín ya ayudó a sus vecinos en otras circunstancias, como cuando estalló la pandemia sanitaria del coronavirus.