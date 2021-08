La temporada de caza prevé menor densidad de jabalí pero más destrozos

El 21 de este arranca la temporada de caza de jabalí, que rematará el 27 de febrero del año que viene. En la campaña anterior, los tecores de las comarcas no solo cubrieron su cupo de precintos, sino que en la mayoría de casos tuvieron que solicitar ampliaciones. Y, al margen, se contabilizan los sellos usados en las batidas por daños en cultivos.

“Hoy por hoy hay poco jabalí, porque el año pasado abatimos mucho”, manifiesta el presidente de la Sociedade de Caza de Dozón, José Rodríguez. Apunta que en las piaras “faltan las hembras adultas viejas, que son las que guían las manadas a sitios seguros, y las que enseñan a las crías donde alimentarse de bellotas y castañas”. Sin esas hembras secas, lo que queda ahora “son animales inmaduros, que van a la comida fácil”, es decir, a prados y maizales.

Lalín, un mar de maíz

Hubo batidas durante la siembra de maíz, y la temporada de caza arrancará, precisamente, casi con la espiga a punto de madurar. Desde la Sociedad de Caza y Pesca de Lalín su presidente, José Luis Montoto, recalca que la cabecera dezana “es la segunda zona de Galicia en cuanto a superficie sembrada de maíz. Si no está aquí, el jabalí vendrá, por la comida. Ahora puedes dar una vuelta por el coto y tener la sensación de que no hay muchos jabalíes, pero vendrán”, sostiene. El año pasado los cazadores lalinenses cubrieron 348 precintos, y para la campaña a punto de empezar solicitaron una cifra similar, mientras que Dozón propuso iniciar la temporada con 100 precintos. En principio, la campaña arrancará con los mismos sellos de la anterior, puesto que todavía no están aprobados los planes anuales de aprovechamiento cinegético que tiene que presentar cada Tecor.

Campaña de Libera

Desde Rodeiro, el presidente del colectivo de cazadores, Rubén Quintá, coincide con José Rodríguez en que en principio se espera una menor densidad de jabalí. Apunta que meses atrás se realizaron batidas por daños para evitar más destrozos en prados y maizales recién plantados. El problema de las fincas dezanas es que su superficie, algunas de hasta ocho hectáreas y con reservas de agua incluidas, las hace idóneas para que encame dentro de ellas una piara. En este sentido los cazadores y, también, el gobierno de Lalín, quieren puntualizar la campaña de firmas que impulsó Libera en internet en contra de una moción en la que Lalín pide la modificación de la Lei de Caza.

El edil de Agricultura, Avelino Souto, recalca que en ningún momento del pleno se planteó la opción de abatir crías de lobo (es más, en septiembre será declarada especie protegida a nivel estatal), y añade que la propuesta de matar jabatos o madres sería solo en batidas por daños. Lalín pide, además, que la Xunta aborde un plan estratégico sobre la población de jabalí. Esta medida fue aprobada ya en una iniciativa parlamentaria del PSOE el pasado noviembre.

“Nosotros no somos enemigos del lobo, porque éste nos ayuda a controlar la población de jabalí. Y en cuanto al cerdo salvaje, no queremos abatir a diestro y siniestro, sino disparar a un jabato, cuando hay denuncias por daños, para que la madre traslade al resto de la piara a monte cerrado”, recalca José Rodríguez. Su compañero José Luis Montoto recuerda que Lalín cuenta con seis cuadrillas de jabalí, que trabajan en amplio consenso con los ganaderos y que las ayudas que perciben estos por destrozos en cultivos “son ridículas”.

Reproducción, según la comida y el clima

La comida y la presión de los depredadores son claves a la hora de la densidad de una especie. Hay hembras, como las del zorro, que se reproducen más si les falta la matriarca. En función de la comida y si cuentan con una meteorología sin tormentas, las perdices llegan a construir dos nidos, de modo que uno lo incuba el padre y el otro la madre. Y el jabalí, también se reproduce más si dispone de más comida. Sus hembras crían cuando llegan a los 50 kilos de peso. “Antes ocurría cuando tenían dos años, ahora ya alcanzan ese peso antes de cumplir uno. Y están tan hibridados, que pueden tener dos partos anuales”, añade José Rodríguez.