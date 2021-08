Un grupo de cazadores encontró ayer por la mañana en la localidad de O Couto, en la parroquia rodeirense de O Salto, el cadáver de un perro de caza devorado. Fue posible localizarlo en el límite con el concello lucense de Antas de Ulla gracias al localizador del collar gps. El can había desaparecido el domingo, durante una batida de jabalí, así que es posible que o bien fuese devorado por un cerdo salvaje o bien por un lobo, aprovechándose de que el perro había quedado malherido. Durante la cacería de anteayer, los perros dieron con el rastro de un jabalí de grandes dimensiones y escaparon tras él. El jabalí mató otro perro, además. De tratarse de un lobo, no es la primera vez que este animal devora un can. Un vecino de Dozón salió días atrás con una perra de caza, que fue apresada por un lobo. Consiguió rescatarla.