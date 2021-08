Forcarei, donde se ubica el imperio del Sol

La altitud sobre el nivel del mar y las nieblas, además de la latitud (la distancia angular hasta el paralelo de ecuador), determinan que un lugar del planeta tenga más o menos horas de luz solar. Según el Instituto Geográfico Nacional, en las zonas de Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Alto Ebro al año suele haber entre 1.600 y 2.000 horas de luz solar. Es decir, una media de 5,4 horas al día. El interior de Pontevedra suele recibir, al año, una media de 2.000 horas de luz del astro rey.

Las estaciones meteorológicas de las comarcas cumplen con nota ese abanico de horas de heliofanía (sol con brillo y sin perturbaciones, es decir, sin nubes). En Pereira, en el municipio de Forcarei, durante el año pasado se registraron 2.184,1 horas de sol. También sobrepasan ese promedio gallego de las 2.000 horas la estación de Serra do Faro, en Rodeiro, con 2.151 horas y Camanzo, en Vila de Cruces, con 2.060. La estación de Serra do Faro está a 842 metros de altitud, y la de Forcarei a 717. Esto explica que ganen minutos de luz, cada día, a estaciones y a localidades ubicadas a menor altitud, como la de Cristimil, en Lalín. En esta localidad, las medidas se toman a 463 metros de altitud, por eso el año pasado hubo 1.894 horas de luz. Y si hablamos de Mouriscade (no hay datos de la estación del casco urbano), durante 2020 se registraron, en total, 1.702 horas de luz solar. Son 482 menos de las que hay en Forcarei. Es como, si cada día, hubiese 1,3 horas más de sol en Forcarei que en Mouriscade.

Camanzo, muy soleado

Resulta curioso, ya que hablamos de altitud, los datos de Camanzo. La parroquia ribereña del Ulla está a tan solo 211 metros de altitud sobre el nivel del mar, siendo uno de los puntos de menor altitud de las dos comarcas. Y, como decíamos, durante el año pasado tuvo 2.060 horas de luz solar. Su orientación y la orografía le permite disfrutar más del sol que en puntos de Lalín pero, a cambio, tiene que pelear con las nieblas.

Los datos históricos que maneja Meteogalicia permiten ver las horas de luz por meses. Sobra decir que agosto, por norma general, supone la sexta o la séptima parte de toda la insolación anual. En Forcarei, por ejemplo, en ese mes durante el año pasado se registraron 375,5 horas de luz solar (son 12,1 al día), de las 2.184 totales. En el extremo opuesto se coloca diciembre, claro está, con solo 57,6 (que deja una media de 1,85 horas al día de luz sin ningún tipo de nubes).

En Mouriscade, agosto del año pasado dejó sobre los cielos 366,2 horas de luz o, lo que es lo mismo, 11,8 al día. Esas 366 horas de brillo solar son más de la sexta parte de las 1.702 que hubo durante todo el año. Hubo, por otra parte, cuatro meses con menos de 100 horas de luz solar: octubre, noviembre, diciembre y enero. Diciembre dejó en Mouriscade tan solo 36,7 horas de luz solar sin ningún tipo de nubes.

Lluvias de origen atlántico

El geógrafo lalinense Antonio Presas detecta esa diferencia entre Forcarei y el resto de estaciones meteorológicas de las comarcas no en cuanto a horas de heliofonía, sino en precipitaciones. “Las máximas en cuanto a precipitaciones se dan en el lado vertiente de barlovento, el expuesto al Atlántico, y en zonas de hasta 1.000 metros de altura”. Aquí es donde se encuentra Forcarei, que recibe antes que el resto de la comarca las tempestades que vienen del Oeste. Por contra, las estaciones que quedan resguardadas tras el Candán, a sotavento, van a tener menos volumen de precipitaciones. “La comarca del Deza está más protegida, y tenemos que pensar que el 80% de las lluvias que se registran en las comarcas tienen un origen atlántico”, añade Presas. Así es que, a veces, hay hasta una diferencia de precipitaciones de hasta el 40%, a favor de Forcarei en comparación con el casco urbano lalinense.

El verano entra poco a poco en la comarca

La primera mitad del estío pasó por las comarcas con temperaturas inferiores a la media de esta época del año. No hubo precipitaciones, pero el frío inusual de estas fechas cercenó, para los lugareños, sus planes d escapar a la playa y, para los visitantes, la posibilidad de visitar el interior pontevedrés. El archiconocido anticiclón de las Azores no pudo asentarse desde hace semanas, debido a las aguas cálidas del Atlántico pero, también, al aire frío del Ártico que en junio causó, recordemos, la riada que anegó Ourense y que, desde entonces, se quedó cerca de la Península. Tras casi dos meses de tiempo más bien primaveral, el buen tiempo irá asentándose en las comarcas durante esta semana. Así, si ayer domingo la temperatura máxima en Lalín alcanzó los 23 grados, está previsto que el miércoles escale ya hasta los 27, mientras que las mínimas pasarán de los 9 a los 12. Eso sí, de cara al festivo del 15 de agosto, irán aumentando las posibilidades de nubosidad. Por de pronto, no hay problemas de abastecimiento de agua. Aunque no se usa para consumo, sino para generar electricidad, el pantano de Portodemouros es un buen indicador del estado de los ríos. La presa está al 68,01% de su capacidad, con 202 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados. También es verdad que la media de los últimos diez años, a estas alturas del año, está en los 222 hm3.