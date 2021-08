Humana recupera más de 10 toneladas de textil en Trasdeza

Las más de 10 toneladas recuperadas por Humana equivalen a 48.000 prendas cuya gestión implicará un doble beneficio: el primero es ambiental, porque reduce la generación de residuos y evita que acaben en un vertedero; y el segundo es un beneficio social creando empleo verde. Además los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales, tal y como recuerdan desde esta asociación benéfica de ámbito internacional.

El principal destino de las prendas depositadas en los contenedores de Humana es las plantas de preparación para la reutilización de la Fundación (en Madrid y Barcelona). Una pequeña parte se vende a empresas de reutilización y reciclado. El destino de las prendas tratadas es el siguiente: El 54% se destina a reutilización –el 14% a través de las tiendas secondhand y el 40% se exporta, principalmente a África para ser comercializado–, hacer accesible la vestimenta para las comunidades más desfavorecidas y generar recursos para la cooperación al desarrollo. El 37,5% se encuentra en un estado que no permite su reutilización por lo que se vende a empresas de reciclaje textil para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de automoción). El 1,5% son residuos impropios (plástico o cartón, entre otros) que se pone en manos de gestores autorizados. Y el 7% final y restante no se puede reutilizar ni reciclar ni valorizar energéticamente y se envía a centros de tratamiento de residuos para su disposición final.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo forma parte de The Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement. En 2020, las más de 1.200 acciones de desarrollo implementadas en 45 países por los 30 miembros de esta federación involucraron a 12 millones de personas en el mundo.