“Si nos contagiamos, ¿tenemos que morir los cuatro?”

Julio es hijo único. Intentó ir a vacunarse a Andorra pero, para cuando le dieron la cita, una llamada le obligó a regresar a Ouzande porque su madre había ingresado en el hospital. “No me atrevo a dejarlos solos porque el médico me dice que no los deje”, explica. Intentó que, como desplazados, les administrasen la vacuna aquí. Les pidieron una hoja de desplazamiento y la presentaron. Al entregar la documentación, en el centro de salud se les asignó un médico. “Me llamaron un lunes y me dijeron que no había hueco, que llamase más tarde. Este viernes nos llamaron y nos dijeron que ya no se vacuna a nadie que sea de otro país o de otra comunidad, vamos que estén desplazados”, lamentó.

Impotentes

“No sabemos qué podemos hacer”, explica este matrimonio. Insisten en que no están aquí de paseo, sino atendiendo a dos personas dependientes. “Mientras mis padres no me necesitaron yo venía de vacaciones y tenía a una señora que los ayudaba. Pero ahora no se mueven de cama”, relata. Inciden en que, si pudiesen recurrir a la seguridad privada, pagarían la vacuna. Pero esta opción no es posible: tiene que ser a través del Sergas. “Y ahora han cambiado el protocolo y no se vacuna a nadie”, lamentan.

“Todos los gallegos hemos sido emigrantes. Hemos ayudado a levantar el país. Y ahora venimos aquí por una vacuna y no nos la ponen”, comenta Julio. “Aquí puedo pagar impuestos y tengo que tener la documentación en regla; tengo que disponer de mi carné de identidad cuando voy a la farmacia a por medicinas para mis padres, que ellos no pueden. ¿Para eso valgo y para lo otro no?”, se cuestiona. Pronto llega una reflexión que le duele: “Me tratan mejor en el país en el que vivo que en el que nací; vergüenza tenía que dar tratarnos de esta manera”.

La pareja extrema la precaución todo lo que puede, aunque es consciente de que este virus “se coge en cualquier lado”. “Andas con miedo de acercarte o relacionarte con alguien, pero hay cosas que tienes que salir a hacer”, explican. Son conscientes de que se han planteado su vida actual como si tuviesen que ver pasar los días desde una burbuja, tratando de tener bajo control absolutamente todo con medidas de higiene extremas para evitar que el coronavirus pueda colarse en el hogar que ahora comparten con estas dos personas de edad avanzada y salud delicada.

Miedo

“Si cogemos el COVID y nos tienen que confinar, ¿que hacemos? ¿nos tenemos que morir los cuatro? ¿O que dejen mis hijas su trabajo y su vida?”, reflexionan Julio y María del Carmen. Él tiene bien medida la distancia que separa su residencia actual del hogar que construyó en Andorra. Son 1.160 kilómetros de garaje a garaje. Realiza este trayecto siempre en coche, descansado por el camino cuando lo necesita. Sin embargo, asume que tiene miedo a tomar la decisión de ponerse al volante hasta allá y que pueda sucederles algo a sus padres en su ausencia. “Es una pena y una vergüenza que tus padres se tengan que morir solos”, señala.

Mientras se fue a Andorra a intentar vacunarse dejó a tres personas al cuidado de sus padres. Sin embargo, reconoce que esta atención requiere un esfuerzo enorme. “Estoy agotado. No es por quejarme, pero llevo dos años sin dormir una noche entera. Cuando no estoy en el hospital, me levanto a las cuatro o las cinco; físicamente estoy bien, pero mentalmente cada día es peor”, confiesa. “Si nos ponemos malos nosotros, ¿quién los cuida?”, apunta su mujer. “Esto es día y noche”.

“Si yo lo cojo y me muero no pasa nada pero, ¿y si se lo pego a otros? Habría que vacunar a todo el mundo para que no nos lo pasemos los unos a los otros”, concluye Julio.

El COVID continúa muy presente en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Lalín incrementó ayer un caso, llegando a los 43. El último dato aportado desde A Estrada sitúa los casos activos en 30, con 32 en Silleda. Las últimas informaciones en Rodeiro indican que habría llegado a los 14, bajando Cruces a 11.