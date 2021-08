El Auditorio Municipal de Lalín acoge el próximo martes, 10 de agosto (12.00 horas), la entrega de los Premios Alecrín de Ouro 2021, que promueve la Federación de Entidades Culturais Galegas de Cataluña, Fegalcat. El pasado mes de abril, la edil de Cultura, Begoña Blanco, ya había acordado con la directiva de esta entidad que el evento tuviese lugar en la capital dezana. Porral y Carballo da Manteiga se unen así a otros lalinenses que ya recibieron esta distinción, como la Casa do Patrón o el pintor Antón Lamazares.

En la edición de este año, los Alecrín de Ouro cuentan con dos nombres muy vinculados a Deza: el escritor, profesor, investigador y colaborador de FARO, Xoán Carlos García Porral (Alecrín en el apartado de escritor local), y la asociación cultural lalinense Carballo da Manteiga (premiada en el apartado de música tradicional). Precisamente, esta formación será la encargada de ofrecer dos pases musicales, al inicio y al final del evento.

Una quincena de galardonados

Además de García Porral y Carballo da Manteiga, recibirán el Alecrín de Ouro las siguientes personas y entidades: la directora del Museo do Mar de Vigo, Marta Lucio (Alecrín de Ouro en la categoría de Promoción Cultural); el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, por su trayectoria personal como pintor (Arte); el presidente del Foro Peinador, Xosé González Martínez, más conocido como Pepe de Redondela (Defensa do Galego); la escritora María do Cebreiro, por su contribución al estudio de Rosalía de Castro (Literatura); el periódico Galicia no Mundo-Crónicas da Emigración, y a su representante en Cataluña, el periodista Antonio Díaz (Comunicación); La Central Heladera, por la defensa del sello de Galicia Calidade (Empresario Galego); la artista Pili Pampín, por más de 30 años de trayectoria ininterrumpida en los escenarios (Música); el bloguero Alberto Rivas, colaborador del Cocido Day y responsable del blog Alviento (Innovación Tecnológica); el piloto de trial Jordi Tarrés (Deporte); la catedrática de Comunicación Audiovisual, escritora y cineasta Margarita Ledo (Arte Audiovisual); el abogado Luis Cuervo (Berciano); el librero de Ribadeo, fotógrafo y organizador de exposiciones Pablo Rodríguez Fernández (Emigración) y, por último, el periodista Siro López, que el año pasado recibió uno de los Alecríns de Ouro pero cuya entrega estaba pendiente.

El acto de entrega de estos premios incluye además el nombramiento de Manoel Carrete como secretario, amén de las intervenciones institucionales. El evento reunirá a casi todos los directivos de los centros gallegos en Cataluña, y permitirá promocionar Lalín y su Cocido.