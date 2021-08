El portavoz del PP de Silleda, Ignacio Maril, y la vecina de Cira afectada por el incendio del pasado mes de enero comparecieron ayer para salir al paso de las declaraciones de alcalde Manuel Cuíña en relación con el pago de la factura por los trabajos de los servicios de extinción de incendios. Maril lamenta las afirmaciones vertidas por el regidor municipal y subraya que “no entendemos su actitud en este asunto, cuando lo único que pedimos fue que el Concello se hiciera cargo de unos gastos que nos parecía que tenían que asumir y que finalmente así hicieron, y que agradecemos”. El portavoz popular añade que “en ningún momento salimos públicamente ni en la prensa diciendo nada sobre este tema, sino que es el alcalde el que lo hizo, suponemos que para intentar desviar la atención”. Maril aclara que “lo único que hicimos fue echarle una mano a una vecina en situación delicada y a la que el Concello no le estaba dando respuesta”. Y recuerda que Cuíña “ya intentó desacreditarnos cuando ayudamos a una señora retornada de Venezuela amenazando con poner sanciones, o cuando denunciamos que suspendieran el servicio de ayuda en el hogar durante la pandemia”. Le aconseja que se deje “de buscar problemas donde no hay y que se preocupe por una atender de forma segura y rápida a los vecinos”.

Por su parte, la vecina de Cira afectada por el fuego explica que “cuando sucedió el incendio los primeros que se pusieron en contacto conmigo fueron los concejales Manuel Asorey e Ignacio Maril. Pasados unos días contactaron conmigo Servizos Sociais para decirme que no tenía derecho a ninguna ayuda y por eso recurrí a Asorey y Maril, que solicitaron una ayuda. En ningún momento me utilizaron políticamente”. La mujer también relata que “en cuanto se pusieron conmigo de Servizos Sociais indicándome que me iban a pagar la factura en cuestión, se lo comuniqué a Ignacio Maril, que fue el que se encargó del trámite de llevar la factura a Servizos Sociais. Se lo agradezco tanto a él como al alcalde”.