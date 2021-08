El equipo de gobierno de Manuel Cuíña condena la actitud de Ignacio Maril, portavoz del grupo municipal del PP, en el caso del pago de la factura de extinción de un fuego en una vivienda. Según el Concello, Maril “preguntó en el último pleno cuándo se iba a pagar mientras guardaba la factura de la persona afectada, que entregó 48 horas antes de que venciera el plazo”, Al respecto, el alcalde de Silleda Manuel Cuíña indica que “hay que ser muy torticero para hacer política con un caso como este porque no se puede hacer política con las desgracias de las personas”.

Desde el Ayuntamiento explican que “nuestra sorpresa fue cuando después del pleno contactamos con la persona afectada, y se nos informa que la factura se le entregó al portavoz del PP, que tuvo la desfachatez de preguntar sabiendo donde estaba la factura, que para su pago por parte del Concello requiere una serie de trámites. Fue entregada por Maril este martes en Benestar Social, dos días antes de que finalizara el plazo para su abono que vence mañana (por hoy)”.

Cuíña considera que el caso supera todo lo admisible y añade que “si no fuese tan grave pediríamos su dimisión, pero vista la situación elevaremos cuando menos una queja formal al Partido Popular de Galicia”. El regidor trasdezano advierte que “ya estamos acostumbrados a que Maril mienta y no rectifique pese a demostrarse que lo que dice no es cierto, como viene haciendo en las últimas semanas”.