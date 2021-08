Solo sobre la arena se permitirá el contacto. En Sabucedo, no cabe la distancia entre aloitadores y bestas. No correrá el aire en su cuerpo a cuerpo. Sin embargo, será más íntimo que nunca porque solo podrán testimoniarlo unos pocos espectadores. En una Rapa extemporánea –el lugar del primer fin de semana de julio la situación sanitaria recomendó trasladarla a los días 28 y 29 de agosto–, el aforo del curro del Campo do Medio estará limitado, pese a ser este un recinto al aire libre. La intención de la asociación Rapa das Bestas es cumplir con el legado que les dicta bajar las manadas de O Santo hasta la aldea para procurarle los cuidados que necesitan, pero esta vez no solo se velará por el bienestar de los animales. Son tiempos que exigen, más que nunca, proteger al hombre.

La asociación que preside Paulo Vicente Monteagudo informó ayer de que la venta de entradas para asistir al curro del sábado 28 –será a las 18.00 horas– y del domingo 29 –a las 12.00, se realizará exclusivamente de forma anticipada a través de la página web rapadasbestas.gal. Esta distribución de accesos no arrancará hasta que el colectivo no haya concluido la elaboración de un protocolo anti COVID-19 en el que se está poniendo mucho celo, buscando garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa sanitaria y priorizar la salud de todas las personas implicadas en esta celebración.

Con pocos medios

La fecha de apertura de esta venta anticipada se dará a conocer en los próximos días a través de las redes sociales de Rapa das Bestas y también de los medios de comunicación, si bien se anticipó que el coste de cada acceso será de 11 euros para los gastos de gestión que aplique la plataforma de venta. “El aforo del curro será muy reducido”, adelantó ayer la asociación organizadora, que también asumió que las restricciones vigentes en materia sanitaria obligarán a “limitar notablemente” la acreditación de medios y profesionales de comunicación que podrán dar cobertura a esta Rapa das Bestas de pandemia, después de una edición de 2020 en la que el público y los periodistas tuvieron que quedarse al margen de unos trabajos de cuidado de la cabaña que se realizaron en el monte.

Otra de las novedades de este año es que no se permitirá a los profesionales gráficos bajar al curro para captar imágenes del encuentro entre los aloitadores de Sabucedo y los caballos. En los próximos días se dará a conocer cómo se realizará la acreditación de los medios que cubrirán el evento pero, como norma general y a excepción de los casos puntuales autorizados por la asociación, la arena será este año territorio vedado para las cámaras.

La asociación Rapa das Bestas apostó por demorar este año la presente edición de esta celebración ancestral –declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2007– para llegar a un contexto en el que el evento fuese viable –por la presencia de suficientes vecinos en la parroquia– y la vacunación de la población contra el COVID-19 estuviese lo más avanzada posible. De hecho, fue por retrasarla hasta el último fin de semana de agosto por lo que se decidió cancelar en esta ocasión el curro del lunes, contemplando la posibilidad de que sean menos los vecinos que puedan colaborar en la organización por motivos laborales.

En todo caso, el colectivo ofreció en el mes de julio un anticipo para los que estaban deseosos de salir al encuentro de estas célebres manadas con una jornada de convivencia –desde la distancia y la no interferencia– para gozar de su forma de vida.