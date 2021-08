Un camino de dirección única

Cada quien emprende la peregrinación a Santiago de Compostela por su propia motivación. Hay quien lo hace por convicción religiosa; quien se mueve por el deseo de vivir una experiencia diferente o quien trata de aprovechar este telón de fondo para avanzar hasta encontrarse a sí mismo. Todos estos pasos tienen la misma validez. En realidad, poco importa la ruta que uno escoja para llegar a los pies de la catedral compostelana. Los peregrinos persiguen esa sensación indescriptible que lo inunda todo cuando uno entra por fin a la Praza do Obradoiro y se siente minúsculo ante la monumentalidad de la estampa. Pequeño pero fuerte por haber cruzado la línea de meta. ¿Quién podría imaginarse que el recorrido que le ha puesto a prueba haya podido levantar ampollas no solo en sus pies, sino también entre asociaciones dedicadas a promover estas rutas jacobeas?