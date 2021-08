Terra non hai outra

A idea dos proxectos xurdiu tras a visualización dunha serie documental sobre o cambio climático. Entre os dous decidiron poñer en marcha dúas iniciativas que reflectisen o seu sentir e as súas inquedanzas sobre a temática ambiental. Deste xeito, Lara decidiuse a traballar con metraxe atopado e centrarse en Galicia. A través das imaxes, da música de Baiuca e de poemas de Rosalía –entre outros– reivindica todo o bonito que atopamos na nosa comunidade facendo un contraste coa realidade máis crúa e amosando o dano que nós mesmos lle causamos a través da contaminación, episodios como o desastre do Prestige, etc.

No caso de Luis, quixo enfocalo de maneira máis persoal e directa escollendo unha cuestión relacionada coas consecuencias do cambio climático e o caso de Ioane Teitiota, un home de 44 anos orixinario da illa de Kiribati. A historia de Ioane non ten que ver coa pobreza, aínda que o seu país de orixe sexa un dos máis pobres do mundo. De mozo, tivo que trasladarse coa súa muller á capital da rexión, pero as condicións –pois vivían sen auga nin saneamento– seguían a ser nefastas. Disposto a buscar unha nova vida, diríxese a Nova Zelanda, onde traballa como agricultor e ve nacer aos seus tres fillos. Pero as dificultades comezan de novo cando prescribe o seu visado e, a pesar de pedir axuda, el e a súa familia son deportados. De volta na súa terra natal, descubriron que gran parte do que antes coñecían quedara asolagado e víronse no medio, máis que da terra, do mar. Despois de loitar por fuxir do que algún día foi o seu fogar, Nova Zelanda aceptou a súa solicitude de asilo para el e os seus familiares.

Pese a escasa información e tras un traballo de documentación importante, Luis conseguiu darlle forma ao proxecto. Buscando inspiración nunha escea do filme Dolor y Gloria de Almodóvar, gravou unha peza escura e dramática que pretende afincar ao espectador na dor e, dalgún xeito, concienciar sobre a situación que están vivindo algunhas zonas do planeta por mor do cambio climático. Segundo o Centro de Vixilancia de Desprazamentos Internos–IDMC polas súas siglas en inglés–, producíronse case 31 millóns de novos desprazamentos forzados no 2020 por mor do clima, que pasarán a ser 200 millóns anuais no 2050 polo impacto do cambio climático.

O silledense destaca que falta moito traballo en materia medioambiental. “Estamos máis centrados noutras cousas que nisto, que realmente nos afecta a todos”, sinala Luis. Dende o seu punto de vista é necesario educar e cocienciar máis, xa que “se isto remata, remata para todos”.