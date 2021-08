El comercio hace aguas

Se dice que nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, cuando se espera el sol y los días largos y luminosos para disfrutar de las vacaciones de verano, cada jornada nublada cae como un jarro de agua fría. En el primer mes de la temporada alta del verano, solo llovió a gusto de quienes venden paraguas, porque al resto de los demás sectores comerciales de Deza y Tabeirós-Terra de Montes el mal tiempo, sencillamente, aguó las ventas. La jornada del domingo, que bien podría pasar por un día de invierno, cerró el balance de un julio de 2021 que hizo bueno al atípico verano de 2020, el primero de la pandemia. Las condiciones meteorológicas adversas y la quinta ola del embiste del COVID-19 siembran desesperación entre quienes tratan de capear el temporal, en sentido literal y figurado.

La meteorología constituye un factor muy determinante para las ventas. “El tiempo es determinante para la alegría en la gente y, semana tras semana, no llegamos a ver el anticiclón. La gente está cada vez más metida en casa y se minimizan mucho las ventas”, apunta el presidente de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), Alfredo González. Apunta que la ropa de verano quedó sin vender en muchos establecimientos, al igual que las sandalias o los bañadores. “Para nosotros la temporada de verano termina el 15 de agosto y este año pasó sin pena ni gloria”, incidió.

Más parado que en 2020

“Vemos menos gente que en un año normal, algo que se puede apreciar en las calles. Está todo más parado que en 2020”, continuó González. El dirigente de la ACOE reconoció que el del primer año de la pandemia “no fue un mal verano”. “Nos echamos a la calle pensando que todo acabara y muchos comerciantes asociados nos dicen que si este año se repitiesen los resultados de 2020 se daban por satisfechos”, expone. Reconoce que el sector esperaba que la vacunación y la supresión de restricciones se tradujesen en un aumento de alegría en las calles y un incremento del consumo, algo que no está sucediendo.

“Vamos muy despacio. Las rebajas van a ritmo bajo. No se ve gente de fuera y el tiempo no nos está ayudando”, apunta Mertixell Silva, representantes del sector comercio dentro de la Asociación de Empresarios de Deza (AED). “El comercio lleva campañas muy malas. Ya lo veníamos sufriendo antes de la pandemia y ahora no se le ve fin”, reconoce. Asumen desde el sector lalinense que el verano de 2021 está arrojando unos resultados peores que los que dejó 2020, pese al porcentaje de vacunación y a la experiencia adquirida para la vida en pandemia. Además, las temperaturas poco veraniegas que deparó el mes de julio, con muy pocas jornadas propias de la estación, no están animando a los ciudadanos a adquirir productos tan propios de la temporada como las sandalias o los bañadores.

Celebraciones reducidas

Otro de los problemas que se están encontrando los comerciantes es el freno en seco que advierten en las celebraciones, una cuestión que es achaca a la quinta ola de la pandemia y a las restricciones derivadas de la proliferación de casos en las últimas semanas. Aunque las celebraciones comenzaron con fuerza en las comarcas –incluso con fiestas al estilo pre-pandemia en muchas parroquias–, muchos eventos se fueron cancelando o programándose con un formato mucho más reducido. “Las celebraciones bajan un 80% sus invitados y eso se nota en el mercado. El verano no está funcionando, ni aquí ni en ningún lado”, apunta Alfredo González. Incide en que el sector del comercio de proximidad vive “a empujones” desde hace 16 meses, una situación que “está acabando con muchos”. “Muchos autónomos tiran la toalla porque ya no pueden aguantar más esto”, indican desde la ACOE. “Es una noria: unos días estás arriba y otros de nuevo abajo. Es un subibaja terrible”, subrayan.

Desde el sector se asegura también que el mercado “está muy bajo de mercancía por todos lados” a raíz de la situación sanitaria y que los profesionales que viven de esta actividad se enfrentan ahora una “línea peligrosa”. “No puedes tener estos altibajos tan grandes”, resumen, queriendo destacar que si no se observa una mejoría sostenida, la situación podría hacer que muchos se rindan y bajen la persiana.

Mercado de Verán

“Está siendo un verano triste, sin alegría”, reflexiona Alfredo González. Pese a todo, las asociaciones de comerciantes de Deza y Tabeirós-Terra de Montes no han tirado la toalla y han programado diversas actividades para intentar reflotar esta difícil situación. Después de sus Venres Máxicos y con propuestas que presentarán próximamente, los integrantes de la ACOE apostarán los días 20, 21 y 22 de agosto por una nueva edición del Mercado do Verán. El evento se celebrará en la Praza da Constitución y la alameda municipal, reuniendo a unos 45 expositores, entre comerciantes y artesanos. Algunos apostarán por liquidar stock y otros sacarán sus escaparates a la calle. Unos y otros intentarán superar las casi 7.000 visitas de esta feria en su edición de 2020.

El turismo rural: contra viento y marea El turismo rural de la zona continúa peleando contra viento y marea para sacar adelante la temporada de mayor afluencia de clientes. La presidenta de Mar de Compostela –aglutina a las casas rurales de Tabeirós-Terra de Montes–, Ana Villamayor, reconoció ayer que hubo alguna cancelación, pero descartó que estén ligadas al mal tiempo. "Por el tiempo la gente no canceló reservas que tenía hechas; por la pandemia, se tiene más precaución pero se buscan alojamientos de este tipo”, asumió. En julio la ocupación de este tipo de establecimientos rondó el 40%, si bien la primera quincena de agosto las plazas disponibles están prácticamente cubiertas en su totalidad, rozando ya el 60% de ocupación en las reservas para la segunda quincena. Tanto casas enteras como alojamientos por habitaciones resultan atractivas para un cliente que trata de huir de zonas con mucha afluencia. Desde el sector se reconoce que no gusta recibir a los clientes el 1 de agosto con lluvia, pero se indica que siempre surgen alternativas.

Piscina y playas fluviales casi vacías Las condiciones poco veraniegas de muchas jornadas del mes de julio también se dejaron sentir en la afluencia de piscinas y playas fluviales de las comarcas. La de Liñares, en A Estrada, vivió días bien distintos a los que le tocaron en 2020, año en el que se rozó el aforo máximo permitido en la zona de baño en varias jornadas. Sin embargo, el mal tiempo hizo que algunos días el recinto se cerrase sin bañistas y propició que se cancelasen eventos para los que se había reservado este espacio. Situación similar se vivió en las piscinas municipales de A Estrada, que se quedaron con un parte de visitas en blanco algún día y con unas cifras de afluencia muy bajas durante el primero de los meses de la temporada alta. No es que haya llovido todos los días en julio, pero tampoco las temperaturas fueron de lo más veraniegas. Las estaciones meteorológicas de la zona así lo revelan, arrojando una temperatura media entre los 16 y los 17 grados, con algunas jornadas en las que las mínimas llegaron a los cinco grados , siendo la máxima, en los pocos días de calor, de 33.6.