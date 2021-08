El Partido Popular de Forcarei auguró la pérdida de la subvención que desde el gobierno local decidieron dedicar a la rehabilitación de la Casa da Xuventude. Así lo manifestaron en el pleno extraordinario urgente celebrado el pasado lunes por este tema y en el que mantuvieron su abstención.

“A pesar de que el gobierno trató de aparentar que se modificaban pequeños aspectos del proyecto inicial, consideramos que el que se llevó fue un proyecto diferente, que pasa de dedicar el inmueble a un centro de día para ser ahora un centro socio cultural”, afirman. Consideran los populares, que así se corrige uno de los defectos que ellos habían adelantado, pues un centro de día no es competencia municipal y, por lo tanto, no se pueden destinar fondos a algo que no le compete al ayuntamiento.

Si bien, sospechan desde el PP que tanto el proyecto como el procedimiento de solicitud de la subvención, incurren en más defectos que condenan esta iniciativa al fracaso. Por este motivo solicitaron el acceso al expediente completo, aunque el gobierno local les negó esta opción.