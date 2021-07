Este lunes, día 26, Xuntos no pudo meter por urgencia en el pleno la aprobación del proyecto de humanización de la rúa Vázquez. La oposición frenó el debate porque faltaban informes y autorizaciones, y había además un informe desfavorable de Secretaría.

Ayer, solo cuatro días después, salió adelante con los tres votos del gobierno. El PP, que el lunes exigía que el proyecto fuese mostrado a los vecinos y comerciantes, optó por abstenerse y a pesar de “decir que no estaba convencido de la viabilidad” del plan, como recalca el Bloque. También se abstuvo la concejala del PSOE, mientras que los tres ediles del BNG se postularon en contra. Y manifiestan tres motivos para hacerlo: la falta de consenso con el resto de la corporación, la falta de consenso con los vecinos y vecinas, y las carencias del proyecto. El Bloque explica que el gobierno no atendió ninguna de sus propuestas, que no se presentó el proyecto a los residentes y a los comerciantes de esta calle y que la humanización, además, provocará reducción de las zonas de aparcamiento y solo intervendrá en un tramo de la rúa (hasta la travesía número 2).

En las reuniones infructuosas con el gobierno, el BNG insistió en regular el tráfico y buscar alternativas para aparcamiento ya que quedan suprimido el estacionamiento en un margen. Esta actuación en la calle más transitada de Cruces cuenta con una ayuda de 596.681 euros del programa provincial ReacPon. El Concello pondría otros 205.415, con lo que la inversión global es de 802.096.

La calle Neira Vilas luce nuevo mobiliario

La Diputación también costeó gran parte de la obra que permitió humanizar el entorno del CEIP Nosa Señora da Piedade, la escuela infantil, el pabellón y la residencia de personas mayores. En este caso, la entidad provincial costeó el 90% de los 334.000 euros invertidos. El proyecto ya fue pergeñado por el anterior gobierno del PP, y en el actual mandato, Xuntos decidió someterlo a una modificación.

La intención del proyecto era priorizar la peatonalización frente al tráfico rodado, dado que calles como Neira Vilas están muy próximas a las dotaciones educativas y sociales mencionadas. La calle cuenta con bancos y ornato que impide a los turismos aparcan en zonas donde no está permitido. Incluso se colocaron árboles para hacer más agradable el paseo. Hay que decir que estas actuaciones obedecen, en parte, a las conclusiones de la Enquisa de Mobilidade, realizada años atrás.