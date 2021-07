El sector productor de carne de vacuno todavía se resiente del impacto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La economía del sector no se ha recuperado después de finalizar un estado de alarma que llevó al cierre temporal de vías de comercialización, indica el Sindicato Labrego Galego (SLG), que ayer se concentró delante de la oficina comarcal de la Xunta de Galicia en Lalín para solicitar una reunión con la Consellería do Medio Rural y explorar soluciones. La organización demanda “ayudas directas de manera urgente y a corto plazo”, orientadas a paliar las pérdidas provocadas por el COVID y a garantizar la continuidad de las granjas. Denuncia que las últimas convocadas por la consellería no llegaron a beneficiar ni a la mitad de las explotaciones en activo, por un diseño que dejó fuera a más de 10.000. A su juicio, el problema se solucionaría con subvenciones directas por ternero sacrificado que esté vinculado a una vaca nutriz o una fórmula que compensase directamente por vaca nutriz o por granja. Quiere que “se evite la especulación con empresas o industrias que no se dedican a la profesión labriega”.