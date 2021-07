Una distinción que les coloca entre ese 10% de los mejores restaurantes del mundo: “Este premio es muy importante porque aglutina todas las opiniones de la gente que comió aquí. Eso quiere decir que está contenta con el tipo de cocina que hacemos, con la materia prima, con la elaboración y con el trato que ofrecemos. No metemos prisa a la hora de comer, tienen tiempo para hacer sobremesas largas. Somos un parque de atracciones de la comida. Aquí la gente viene a disfrutar y trabajamos solo con materia de primera calidad. Y el premio nos impulsa a seguir creciendo y a querer mejorar cada día”, explica Borja Silva Gerte, tratando de transmitir el orgullo que invade, precisamente por eso, “porque nos lo han dado ellos, nuestros clientes”, añade.

Productos del día

Borja y su equipo no están acostumbrados a levantarse y desayunar con noticias que te cambian el día. Este chef de 33 años lleva años recorriendo los mejores restaurantes de España; primero en Andalucía, luego vinieron Mallorca, Madrid o Canarias hasta recalar en el Porta do Sol: “Gracias a Toni Villar, al que le tengo que agradecer mucho. Él y su hermano son los dueños del local. Él me contactó y me ofreció esta oportunidad: continuar con la trayectoria del restaurante, pero con una mirada de futuro más amplia, intentando superarnos y alcanzar logros como este”. Un chef con los pies en la tierra consciente de que el éxito no todo depende solo de la cocina o de un sitio bonito. Borja lo sabe y lo que se juega. Sabe que hoy en día todo se mueve en las redes, en los me gusta a sus platos. De ese arduo menester se encarga Natalia García, responsable de las redes sociales y gestión de citas.

Todo debe funcionar como un engranaje perfecto para llegar a dónde están. El secreto nadie lo sabe o quizá no lo haya: “Yo diría que el cariño que le ponemos y que solo trabajamos con productos del día. No tenemos nada congelado. Desde las carnes de Deza, nuestra vaca vieja de Bandeira, la zamburiña de Cambados, hasta el rape de Ribeira, el bonito de Burela, todo fresco. Tenemos precios para todos los bolsillos. Desde los 13 euros que cuesta nuestro menú del día hasta los 35 euros de precio medio por comensal. Hacemos empanadas propias todos los días”, detalla Silva, no queriéndose olvidar que estamos en tierra de empanadas, con su fiesta incluida: “oh, la de chorizo de Lalín con grelos, espectacular. Es de obligado cumplimiento que si un chef, recién laureado, recomienda un plato, toca quedarse a comer.