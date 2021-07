El Concello de A Estrada celebró en la noche del pasado miércoles un pleno de urgencia en el que el gobierno local pidió el respaldo de todos los partidos de la oposición al proyecto de creación de un centro de atletismo en terrenos de la Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia (Agasp). El paso por el pleno era una condición indispensable para poder presentar el proyecto ante la Deputación de Pontevedra y optar de esta manera a los fondos ReacPon para desarrollar proyectos en municipios de la provincia. Finalmente, la propuesta de llevar a cabo estas pistas obtuvo el voto favorable de los tres partidos de la oposición; PSOE, Móvete y BNG, aunque con críticas hacia la forma de financiación buscada por el gobierno local.

Especialmente crítico se mostró el líder de los socialistas, Luis López Bueno, quien considera de debía ser la Xunta de Galicia quien asumiese el coste principal de la realización de este ambicioso centro de atletismo, “pero ya han demostrado en más de una ocasión que no están comprometidos con A Estrada”, afirmó. Ante esta situación, el socialista señaló que el Concello decidió acudir a la Deputación de Pontevedra, a través de un plan que, considera, debía haberse empleado en otras cuestiones. “Había mejores cosas para destinar ese dinero, como el arreglo del antiguo Centro de Salud, la dotación de fibra en zonas del rural a través de A Estrada Dixital o llevar saneamiento a zonas del rural”, lamentó.

Para el líder de los socialistas, las prisas por llegar a tiempo a presentar su propuesta al ReacPon, cuyo plazo finalizaba hoy, dieron como resultado un proyecto que “va cogido con pinzas”. A pesar de ello, López Bueno augura que el proyecto llegará a conseguir la financiación por parte del organismo provincial que dirige Carmela Silva. “Se trata de una convocatoria competitiva y, a pesar de los fallos y de que no es el proyecto que me gustaría, no va a tener problema y llegará a conseguir la financiación”. El líder socialista estima además que puede conseguir la ayuda máxima en este caso, que rondaría el millón de euros. Esto supondría un paso importante para esta iniciativa, teniendo en cuenta que el presupuesto total se sitúa en torno a los 1,3 millones de euros.

“La Deputación va a salvar el culo al Concello con las pistas de atletismo”, sentenció López Bueno, quien sin embargo votó a favor del proyecto y defendió la necesidad de crear unas pistas para los atletas y clubes locales.

Móvete por su parte también votó a favor del proyecto presentado por el gobierno local, destacando que se trata de una “deuda pendiente” con los vecinos y atletas estradenses. A pesar de ello, considera que este propuesta del PP es “improvisada” a pesar de todo el tiempo que el gobierno municipal lleva hablando de ella. “Podía estar mejor. A nivel técnico es muy ambicioso pero a la hora de buscar la financiación es cierto que no tiene buen encaje con la convocatoria de la Deputación. Al ser por concurso no está garantizado que termine consiguiendo la financiación”. Su portavoz, Mar Blanco, considera también que la Xunta debió asumir los costes de esta obra y más al estar situada en los terrenos de la Agasp. Aguarda por ello que, en caso de fallar la vía de la administración provincial, la Xunta se haga cargo del proyecto.

El centro de atletismo contará con ocho calles. En su zona exterior se ubicarán cuatro calles de salto de longitud y triple salto y por dentro una zona para el salto con pértiga. Destacan los 7.737 metros cuadrados de césped natural, algo necesario para poder estar homologada. Esta será la zona hacia la que se realizará el lanzamiento de peso, martillo y disco desde sus dos jaulas laterales, y el lanzamiento de jabalina en su parte izquierda, mientras que en la derecha estaría la zona habilitada para salto de altura