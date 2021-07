En septiembre, el IDAE sacará una convocatoria de ayudas para que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan mejorar la eficiencia energética de sus inmuebles públicos. Lalín ya está haciendo los deberes para tener lista la documentación y concurrir a estas subvenciones, puesto que remató la auditoría del multiusos Lalín Arena y del campo de fútbol Manuel Anxo Cortizo, y falta por realizar la de la casa consistorial.

Estas nuevas ayudas del IDAE permitirán intervenir en la calefacción, envolventes y alumbrado de los edificios municipales. El alcalde de Lalín, José Crespo, ya avanzó ayer en pleno que la ayuda será inferior a los 6,5 millones concedidos para renovar todo el alumbrado municipal, y cuyo contrato quedó aprobado ayer por unanimidad. La UTE Acciona-Aluvisa tendrá una adjudicación por 12 años, a razón de 1,09 millones de euros por año, e intervendrá en 8.373 luminarias y 398 cuadros eléctricos.

Dudas sobre el impacto de MercaLalín

El alumbrado será controlado desde un dispositivo móvil y, con este cambio a LED, permitirá un ahorro de 400.000 euros al año en energía y mantenimiento. Días atrás, Crespo ya apuntó que, cuando se renueve también el sistema en edificios municipales, el ahorro podría ser hasta de 600.000 euros al año. Acciona-Aluvisa asume, además, el alumbrado navideño y el de las fiestas patronales de As Dores.

La adjudicación del contrato para la renovación de las luminarias fue el último punto de un pleno que volvió a ser extenso, pese a los límites de tiempo en las intervenciones. Esta licitación no despertó debate, pero sí lo hicieron otras cuestiones, como el destino de 12.000 euros a la contratación de una empresa especializada en webs que capte negocios para la plataforma digital MercaLalín.

La inversión aparece en un modificación de créditos, por importe de 203.430 euros, que permitirá además comprar terrenos tanto para ampliar las dotaciones del Lalín Arena (183.430 euros), como para construir un aparcamiento junto al camposanto de Barcia (1.700) y formalizar un convenio por la ocupación de terrenos, en su momento, del CEIP Xesús Golmar (6.200).

El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, no logró que el gobierno local le dijese cuánto lleva invertido ya en esta plataforma de venta on line. El líder de Compromiso, Rafael Cuiña, manifestó que varios comerciantes se quejan de que “solo se fomenta el Lalín de rebajas, en lugar de potenciar la calidad”. Cuiña se refirió así, de forma velada, al lema del programa Lalín cidade de compras que anunció el PP en la campaña electoral de 2019 y con el que pretendía inyectar 100.000 euros anuales al comercio. Desde el PSOE, Alba Forno lamenta que no haya una estrategia clara en esta iniciativa. Desde el ejecutivo la edil de Urbanismo, Raquel Lorenzo, se agarró a que otros municipios con plataformas similares, como Silleda o Vigo, van más atrasados en su puesta a punto.

Jabalíes y caza

Ya en el apartado de mociones, hubo también unanimidad en la propuesta del gobierno de solicitar a la Xunta la cesión del tramo de la PO-533, desde el punto 0 sito en el cruce con la rúa B hasta después de la rotonda de Rodeiro, para acometer mejoras. Cuñarro explicó que la renovación en Monte Faro y Memorias dun Neno Labrego incorpora plataforma única. Minutos después y en otro punto del debate, Francisco Vilariño lamentó que el parking pueda ser en un futuro gratis las 24 horas cuando hay espacio de sobra para estacionar en el casco, y añadió que “molesta escuchar que se quiera hacer plataformas en calles y que luego pasen coches por encima”. En villas donde funcionan este tipo de plataformas, como Pontevedra, el tráfico rodado está bastante más restringido que en Lalín.

Por último, la moción del PP para mudar la Lei de Caza de Galicia contó con el apoyo de los cinco ediles de Compromiso. Los populares no aceptaron la enmienda del PSOE, al llegarles el jueves a última hora de la tarde y con nadie en el registro. El edil de Agricultura, Avelino Souto, insistió en la necesidad e que la Xunta asuma los daños y anunció la próxima firma de un convenio con la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, por 10.000 euros, para apoyar sus labores de siembra.

El PP contó con el apoyo de los cuatro ediles del PSOE para la propuesta de una modificación transitoria de la ordenanza del parking, de cara a su gratuidad durante los fines de semana. Pero minutos antes, tiró de su mayoría absoluta para frenar la moción de Compromiso en la que este partido defendía la gratuidad de Aldea Grande (que el gobierno denomina Europa) mientras duran las obras en las calles Principal y Loriga.

Obras de Pozo do Boi otro atentado, según el PSOE

En los últimos meses, la única comparecencia que aceptó el gobierno fue la de Paz Pérez para dar explicaciones sobre la estrategia Edusi. Las demás quedan frenadas por el ejecutivo, así que la que pedía el PSOE ayer del edil de Medio Ambiente, César Reboredo, siguió el mismo camino. Los socialistas querían explicaciones sobre la actuación en junio en la playa fluvial de Pozo do Boi, y de paso que Reboredo desautorizase las declaraciones del técnico de Medio Ambiente. Crespo, durante el debate, propuso que en lugar de pedir comparecencias, la corporación fijase una jornada de debate sobre el estado del municipio.

Desde el PSOE, Mari Luz Iglesias sostuvo que las obras (para mejorar una zona que usuarios consideraban peligrosa) redujeron la profundidad de la zona de baño y que además no contaban con un permiso de Red Natura. La intervención se acometió antes de que llegase el permiso, el 25 de junio. Y pudo hacerse en aras a la declaración responsable, como explicó la edil de Urbanismo, Raque Lorenzo. Para el PSOE, las obras que presuntamente afectaron al cauce no son las primeras del actual gobierno que atentan al medio natural: Iglesias mencionó un desbroce de musgo en Liñeiras, los vertidos al Asneiro o “las marquesinas de los años 70”. Así que ni comparecerá Reboredo ni tampoco habrá oficinas que asesoren a los vecinos sobre los fondos europeos Next Generation, como también pedía el PSOE.

¿Pero hay ya atención médica presencial?

Hace nueve meses, el PP apoyó una moción del Bloque en la que pedía el regreso de la atención médica presencial. Ayer los populares se abstuvieron, porque según la edil Eva Montoto ya es posible conseguir una cita cara a cara si se llama al centro de salud o si se pide cita en el propio inmueble. Francisco Vilariño recalcó que por internet solo dan una cita telefónica, y si se llama por teléfono, dependerá del médico el que quiera atender o no en persona al paciente.

Sin parking gratis durante las obras

Cuiña y Román Santalla, desde el PSOE, le recordaron al PP que en su programa electoral éste llevaba la gratuidad del parking, para la que se precisa un informe favorable de Intervención y el sistema de lectura de matrículas, que el ejecutivo local ya ha sondeado en otros aparcamientos. El 11 contra 10 también se impuso en la otra moción de Compromiso, sobre la situación de las depuradoras de Botos, Vilatuxe y Prado. La primera suele ser la causante de frecuentes vertidos, y las otras dos tienen filtraciones. Compromiso animó al Concello a intervenir, en vista de que nada se sabe de los fondos Feader con los que iban a repararse. Desde el gobierno, José Cuñarro basó el voto en contra en que es prioritario el tanque de tormentas, porque solventará los problemas de depuración de 10.000 vecinos del casco urbano, frente a los 3.000 de estas tres EDAR. Crespo, que cierra todos los debates, recordó que años atrás ya propuso una depuradora comarcal en la confluencia del Ulla y del Deza, con capacidad para 35.000 habitantes.