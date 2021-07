Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis abre una zona de recogida de bicicletas en colaboración con la ONG Recycling Bicicletas Solidarias. La iniciativa emerge de la colaboración del recinto comercial con el labor que desempeña el guardia civil José Luis Seixo, fundador de la asociación. El punto de entrega estará disponible indefinidamente para que los vecinos y vecinas del municipio puedan depositar ahí sus bicicletas sin necesidad de establecer una reunión con el principal responsable.

Recyling surgió prácticamente sin querer. La familia de Seixo contaba con unas siete bicicletas en su residencia en Cantabria y, ante la indecisión de qué hacer con ellas –sin tener que llevarlas a un punto limpio o tirarlas–, decidieron colgar un cartel en el edificio para cedérselas al vecindario. Al no solicitarlas nadie, las trajeron hasta Lalín, donde les hablaron de una vecina que residía en Guinea-Bissau. “Normalmente siempre se desconfía de lo que llega y no llega a estos países, pero en este caso conocíamos a alguien que reside allí con quien mantenemos una relación de vecinos”, comenta José Luis. Además, las bicicletas son muy útiles allí, ya no sólo como ocio, sino también como medio de transporte.

Con la intención de mandarlas en un contenedor al país africano, decidieron difundir el mensaje entre sus contactos para poder enviar alguna más. “Se nos fue de las manos”, señala Seixo, “a los 3 días ya teníamos 25 bicicletas, al mes unas 100...”. Desde entonces y dos años después, han concentrado y enviado aproximadamente 500 ejemplares. Ahora, para poder continuar con el proyecto buscan el apoyo de patrocinadores y de socios que puedan ayudar, especialmetne en las labores de de recogida y reparación.

En el transcurso de su existencia han realizado diversas actividades en colaboración con las Ampas y Concellos de distintos puntos de la comunidad y han establecido algunas zonas para la recolección de bicicletas. Aún así, cabe destacar que este no es el único tipo de material que llega a Recycling. Libros, ropa, pintura..., todo tipo de bienes que Seixo almacena en un local de Mouriscade cedido por la Deputación de Pontevedra y envía al país africano –si tiene utilidad en el mismo– o reparte entre diversos centros sociales y colectivos solidarios. Como él mismo apunta, “la gente deposita en mi la confianza y yo actúo como una especie de asociación puente entre otras, tratando de ubicar como puedo las cosas que me donan”.