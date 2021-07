–En qué se baseou o coloquio que ofreceu hoxe no Pazo de Liñares?

–O seminario centrouse nos problemas derivados da pandemia en diferentes actuacións que fixemos en Lalín. Falamos de varios lugares, comezando pola metrópole de Lalín de Arriba e continuando coa mámoa de O Coto do Xilo, así como outras intervencións en Donsión ou Bermés. Traballar nalgúns casos en pleno confinamento foi unha situación algo estraña. Non se sabía moi ben nada, había inseguridade e paranoia, non gozabamos do suficiente abastecemento en mascarillas e hidroxel... En Lalín pasounos un pouco de todo. En ocasións tamén daba a impresión de que non eres ninguén, nin parte facultativa da obra nin doutros traballos... Ao final parece que si que é o que a xente realmente pensa, que é unha afección na que andas por aí perdido ou que traballas para a Xunta e non eres unha empresa.

–Afectou en grande medida a chegada da pandemia ao seu sector?

–Por suposto que si. Entendo que hai outros secores que non se tiveron en conta e que ao mellor o noso tampouco é tan grande, pero vímonos cunha serie de dificultades importante, dependendo de outros ámbitos e sen poder facer nada. Despois tamén mencionaba algún compañeiro, nós por sorte non, que a facturación chegara a baixar sobre un 60%, e algo é moi grave.

–Cal é a principal actividade que levan a cabo na súa coorporación?

–Sobre todo arqueoloxía e labores de restauración, é dicir, posta en valor de xacementos, controis de obra, sondeos...Despois tamén existía unha parte, que agora se veu abaixo, centrada na didáctica do patrimonio. Levábanse a cabo visitas guiadas, obradoiros nos colexios e museos... Dende o ano pasado ese tipo de actividades non foron posibles.

–Que idea cre que ten a sociedade sobre a arqueoloxía?

–Cando dis que eres arqueólogo a xente pensa: “pero diso vívese?”. É algo que acontecía xa antes da pandemia e penso que vai seguir nos próximos anos. Dise que non hai traballo, pero eu estou traballando neste ámbito. Nesta situación vimos que as propias empresas e institucións tampouco son conscientes de que a arqueoloxía tamén é algo laboral e que existen as empresas de arqueoloxía.

–Por que se decidiu por esta profesión?

–Creo que a todos de pequenos se nos deu polo tema da arqueoloxía e os dinosaurios, aínda que non traballamos con iso. Tivemos esa paranoia nalgún momento e en min nunca morreu, aínda que é certo que daquela época saíran os filmes de Indiana Jones e encanábanme. Despois nada ten que ver con iso, é moi distinto. Puido influír tamén que me guste moito a natureza e o monte, non son nada de praia.

–Como ve a situación da arqueoloxía en Galicia?

–Nestes últimos anos é certo que estaba subindo un pouco, pero freou coa pandemia. Tamén parece que empeza a repuntar agora vinculada ao mundo da construcción, pero aínda así é unha situación complexa. Un dos grandes males segue sendo que se fan case sempre actuación puntuais, labores de mantemento ou de conservación que logo quedan un pouco varadas. Realmente queda moitísimo traballo por facer e o que pretende por exemplo AEGA é visibilizar o traballo das empresas. Tamén se debería de saber, tanto por parte dos cidadáns como das institucións, que a arqueoloxía non é un inmigo. Que se me van parar a obra, que se non podo facer nada... Iso non é certo. Hai moitas cuestións que interveñen nesas decisións, como a natureza por exemplo, e non todo ten por que ser urbanizable.