Emocionado adiós al jardinero fiel

Afable, risueño, hablador... son algunos de los calificativos que desde este domingo se oyen por parte de los vecinos de Lalín que se encuentran en plena calle con la esquela de Manuel Sánchez Ledo, “Manolito el jardinero”, fallecido el pasado domingo a los 49 años de edad. Uno de los primeros en alertar del óbito fue el propio José Crespo, que poco después de conocerla noticia aprovechaba las redes sociales para indicar que “para el que no se dé cuenta, Manolito era un joven que trabajaba en los jardines municipales, con las distintas empresas que llevaron el mantenimiento a lo largo ya de muchos años”. El mandatario municipal no dudó en calificar al fallecido jardinero como “trabajador incasable y muy buena persona. Nunca le oí hablar mal de nadie”. Crespo también desveló que a Manolito “hace poco más de dos meses que le detectaron una dolencia que acabó con su vida en un santiamén”. El obituario de Crespo finaliza con un lacónico “qué injusta fue la vida con él y con su familia (vivía con una tía suya ahora ingresada en el hospital), en lo que a la salud se refiere. Descansa en paz Manolito, que tengas suerte en la otra vida porque en esta no tuviste mucha”.