El Grupo Municipal de Compromiso por Lalín ha compendiado la mayoría de sus últimas demandas al gobierno local para ser respondidas “por escrito antes del pleno” de esta semana. Se trata de cuestiones como si la pala usada en Pozo do Boi entró en el río y si apareciera alguna foto demostrándolo, habría que cesar al edil César Reboredo; si el gobierno considera correctas las declaraciones de José Manuel Méndez; si Karen Fernández abonó la tasa por utilizar Liñares, si el gobierno considera ético su actitud, cuántas empresas utilizaron el pazo con permiso verbal o cuántas personas pagaron por hacerlo desde junio de 2019; si se considera exitosa la página “MercaLalín”; cuál es el programa de actividades de Comercio para apoyar al sector; qué coste tendrá el parqué del Arena, si será nuevo o se tratará al ya existente, si no resulta sospechoso que dos firmas que ofertaron para el contrato menor de esa reparación fuesen por encima de la cifra de contratación, si el gobierno tiene predilección por la firma adjudicataria, cuál es la cifra de abonados del Arena; cuál es el estado actual de las depuradoras de Prado y Vilatuxe; y si es de recibo no recordar la memoria de Calvo Garra.