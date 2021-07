El alcalde de Lalín, José Crespo, calcula que a lo largo de 2022 el parking Europa podrá ser totalmente gratuito. Desde hoy sábado, no habrá que pagar tarifas durante los fines de semana, en aras de beneficiar a los vecinos que se acercan a la villa para realizar compras o disfrutar de la oferta lúdica. Crespo recalcó que con esta decisión se quiere “ir asentando poco a poco el hábito del parking durante los fines de semana”.

Relacionadas El Parking Europa será gratuito durante los fines de semana a partir de mañana

Para esta gratuidad, el gobierno local está estudiando la implantación de mecanismos como la lectura de matrícula, para evitar picarescas como la de dejar el coche estacionado en la misma plaza durante varios días. Con el sistema actual, sería imposible que el aparcamiento fuese gratuito, por eso además de mirar mecanismos de lectura de matrícula, el ejecutivo local mantuvo ya contactos con empresas vinculadas a estos sistemas. En todo caso, “vamos a poner un horario amplio gratuito, que acordaremos con la AED, con hostelería y con comerciantes, pero no para que un turismo pueda estar un día y pico”. Por de pronto, el ejecutivo ya vio las máquinas precisas y anuncia que iniciará los pliegos de licitación.

Ya gratis de lunes a viernes

El parking Europa ya es gratis de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados durante la mañana. Esta medida, que fue puesta en marcha por el anterior gobierno de coalición, se mantuvo con el regreso del PP al ejecutivo local.

Precisamente, la reciente sentencia que obliga a bajar la rasante en el cruce de la Avenida da Estación con las de Madrid, Xosé Cuiña y O Montserrat hace pensar en el problema idéntico que en su momento tuvo el parking Europa. Crespo recuerda que hubo críticas porque el aparcamiento estaba 50 centímetros más alto de lo que le correspondía, y que el técnico defendió la obra. Hubo, como ahora con la rotonda, una sentencia que obligaba a demoler el parking, pero con las correspondientes modificaciones se evitó la demolición.

Bienal Laxeiro en septiembre

Sobre la rotonda de la N-525, los grupos municipales decidieron recurrir el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra. Crespo adelanta que si la sentencia queda ratificada, “vamos a tener un problema de ejecución, porque no se puede rebajar 50 centímetros. Habrá que negociar y hacer una ejecución que nos permita legalizarla”. Recuerda que cuando se ejecutó la rotonda de Willy ya había un problema similar con las rasantes, ya que la circunvalación está caída hacia un lado y también es cuesta abajo.

La corporación lalinense celebrará su pleno ordinario el jueves, día 29 (estaba programado para el viernes). La intención del gobierno es llevar la adjudicación a la UTE Acciona-Aluvisa de la renovación de las luminarias. Unos trabajos que durarán 12 años y que cuentan con una ayuda del IDAE de 6,5 millones de euros.

Por otra parte, Crespo anunció que en septiembre tendrá lugar la XV Bienal Pintor Laxeiro, en un año en que se cumple el 25º aniversario de la muerte del pintor. Desde el Concello, hay una disponibilidad total para que el próximo 1 de abril, Día das Artes Galegas, la Xunta, la Diputación y la Real Academia Galega de Bellas Artes “se pueda hacer un acto muy potente”.

Arrancan las obras en la pista del Arena

Desde ayer y durante dos semanas se llevarán a cabo distintos trabajos de mejora en la pista del Lalín Arena. El edil de Deporte, Avelino Souto, explica que con el aval de 32.000 euros del seguro podrán realizarse los trabajos de reparación en la zona de la pista afectada por las goteras de agua. A mayores, y mediante una inversión de 37.000 euros que proceden de fondos propios, se acometerán obras “que deberían haberse hecho ya en 2017 ó 2018”, y que contemplan el remozado de la pista o el repintado de las líneas, así como la colocación de un anagrama. Para Souto, está claro que las continuas críticas de CxL dejan entrever “que le fastidia el mantenimiento de todas las instalaciones”. Apunta que el equipo de gobierno a que pertenece certificó las obras de la piscina por 41.000 euros, o las del campo de fútbol de Vilatuxe, por 300.000. Además, Souto recuerda que la Xunta adjudicará en próximos días los trabajos de puesta a punto del campo de fútbol Manuel Anxo Cortizo, y quedará también certificada, por parte del gobierno local, la intervención en el pabellón viejo.

Contrato dirigido

Por otra parte, Compromiso por Lalín solicitó ayer por registro acceso y copia de las tres ofertas presentadas para los trabajos de acondicionamiento, precisamente, de la pista del multiusos. Las tres empresas que optaron a esta intervención son Innova SL, Medulio Servicios y Obras SL y Grupo Espacios Verdes 2013 SL. El principal partido de la oposición desea ver estos documentos antes del pleno del jueves. La formación que lidera Rafael Cuiña recuerda que la solicitud de tres ofertas son obligatorias en los contratos menores, al superar la cuantía de 5.000 euros. Compromiso considera que “el silencio clamoroso del gobierno en esta cuestión es muy significativo, ante lo que puede ser un presunto escándalo de presunto contrato dirigido”.

La formación, tras consultar en varios departamentos del Concello, certifica que “nadie fue capaz de dar una respuesta ni de acreditar una actuación más que sospechosa, en la que de forma burda, dos de las tres ofertas para el contrato excedían de su cuantía”. Por ello, quedarían fuera del proceso, mientras se adjudica a la otra firma, que solo iba 41 euros por debajo. “Compromiso no va a a dejar pasar esta cuestión, y exige a Crespo explicaciones claras y precisas, del mismo modo que preguntamos si presuntamente la querían dar a una empresa de Cambre, sería porque consideran que ninguna de Lalín sería capaz”. Si no recibe explicaciones, CxL llevará esta cuestión a pleno, al considerar que es “presuntamente grave y caciquil, cuando no burdo por las formas”. Desde el gobierno, Avelino Souto replica a Cuiña en esta cuestión sobre los contratos irregulares y le reta a revisar el que suscribió el cuatripartito para elaborar la RPT.