Crespo pone en entredicho la celebración de As Dores por el aumento de casos de COVID

Las ya famosas fiestas patronales “escagalladas”, en expresión del alcalde de Lalín, José Crespo, corren el riesgo de no celebrarse por segundo año consecutivo debido al aumento de casos de COVID-19. El propio regidor manifestaba ayer en la emisora de radio municipal sus dudas al respecto indicando que “ahora ya no está tan claro porque esto está cogiendo un color que no se esperaba. Parecía que íbamos a mantener la cosa a raya, pero la incidencia acumulada está subiendo y, aunque en Lalín estamos en una incidencia de 148 a 14 días, que no es poco, pero la media está muy por encima”. El mandatario lalinense quiso dejar claro que “si esto no baja, a lo mejor algunas cosas que contábamos poder hacer no las podremos hacer. El problema de esto es que no se puede planificar. Intentaremos en la medida de las posibilidades ir viendo como va todo para que pueda haber algo pero al mismo tiempo no queremos generar que haya un retroceso en el tema de los datos de diagnosticados”.

En otro orden de cosas, la Comisión COVID de Lalín mantuvo una reunión presencial el jueves por la noche, a la que asistieron Carmen Riádigos, coordinadora del centro de salud, Begoña del Pozo, jefa del Servizo Comarcal de Sanidade Animal, Víctor Blanco, jefe de Emerxencias Lalín, Jesús López Cuñarro, jefe de la Policía Local de Lalín y Yolanda Ferro, coordinadora de la Clínica HM La Rosaleda del municipio. Crespo recuerda que la comisión llevaba un tiempo sin reunirse “porque la cosa iba más o menos bien pero tras llevar ya unos días por encima de los 30 casos, la concejala Eva Montoto decidió convocarla”. En la cita del jueves se acordó “dar un toque de atención y prudencia, pero sobre todo de responsabilidad individual, como no puede ser de otra manera para que la gente joven se contagie lo menos posible”, según el alcalde lalinense. José Crespo insiste en que “estar vacunado no significa que estén libres de poder sufrir la enfermedad”. En este sentido, en la comisión se subrayó que “no solamente se contagia la gente joven, sino que hay familias con pauta completa de vacunación contagiadas y con sintomatología”. El regidor también destaca que en el caso de Lalín “la Guarda Civil y Protección Civil van a reforzar dentro de nuestras posibilidades los controles durante el fin de semana, sobre todo por la noche”.

El mandatario quiso concluir su intervención enviando un mensaje de animo a los vecinos asegurando que “creo que honradamente, los lalinenses, viendo la media de otros concellos de su categoría, lo están haciendo bastante bien”. Al respecto, apunta a Pedro Sánchez manifestando que “creo que ahí se columpiaron un poco las autoridades sanitarias, sobre todo el Gobierno de la nación, cuando anunció a bombo y platillo que ya quedáramos liberados de las mascarillas”. Hizo hincapié en que “dentro de los 32 casos de Lalín, hay algunos que no están en el municipio, sino que permanecen en sus segundas viviendas de vacaciones porque se infectaron allí y allí siguen guardando la correspondiente cuarentena. Los que están contaminados en Lalín son menos de 32”.

Últimos datos

Por último, en cuanto a los datos de la incidencia de la pandemia en la zona, destaca el aumento de 5 casos en A Estrada, que llega a los 53, y otro ascenso en Silleda, de 34 a 37 casos (el jueves tenía 34, y no 38, como se publicó por error) y siendo uno los municipios de nivel medio de restricciones. En Cruces, se notificaron 9 infectados tras registrarse dos nuevos en sendos adolescentes de 14 y 15 años. Donde también subieron los casos es en Agolada, con uno más para dejar la cifra en 3, mientras que Rodeiro se mantiene en 3, aunque tuvo que cerrar ayer el gimnasio municipal porque un monitor coincidió con un positivo, Cerdedo-Cotobade en 8 y Dozón que sigue sin nuevos casos diagnosticados.

Controles más extremos el fin de semana

Las fuerzas de seguridad extremarán los controles este fin de semana en Galicia para vigilar que se cumplan las medidas adoptadas en la lucha contra la covid. El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, presidió ayer en A Estrada la reunión de la Sala de Control de Operativos (Sacop) en la que participaron representantes de las policías locales de las principales ciudades y villas de Galicia, así como miembros de los otros cuerpos de seguridad que actúan en la comunidad, con el fin de coordinar los dispositivos que se van a poner en marcha este fin de semana. Villanueva agradeció a las fuerzas de seguridad el refuerzo de la vigilancia y apeló a la responsabilidad de la población para evitar el aumento de contagios.

Precaución e higiene en las residencias

Ante el incremento en la incidencia de COVID en los últimos días en la comunidad autónoma, la Xunta se ha puesto en contacto con las residencias de la zona para que “extrememos las medidas de precaución e higiene y que estemos alerta”, indican desde la Residencia As Dores de Lalín. En concreto, desde el organismo autonómico se solicita tener mucho cuidado en las salidas con los residentes en el exterior y, también, se aconseja que ante cualquier síntoma los familiares eviten realizar las visitas en los distintos recintos.