Lalín, el kilómetro cero del PPdeG

Lalín tuvo su cuota de protagonismo en el congreso del Partido Popular de Galicia que sirvió para aclamar por quinta vez como líder a Alberto Núñez Feijóo. Aunque los focos estuvieron centrados, como es natural, en el presidente y sus invitados de postín, caso de Pablo Casado, Mariano Rajoy o los once barones autonómicos presentes, también dejaron otros destellos especialmente significativos en el caso de la capital dezana, que vuelve a ser paradigma del poder popular.

Lalín no es el municipio más poblado que gobierna un PPdeG que sigue sin alcaldías en las siete principales ciudades; lo es Arteixo. Pero Feijóo no dudó en exhibir Lalín como epicentro de su poder local por el simbolismo que supone. Lejos queda la división entre boinas y birretes de la época de Manuel Fraga, que tuvo su epílogo cuando Feijóo se hizo con las riendas de la formación, allá por enero de 2006, con Lalín como uno de los polos del poder rural frente a los urbanitas.

Del congreso, celebrado en Santiago los pasados días 16 y 17, salió un nuevo comité ejecutivo del Partido Popular de Galicia con dos jóvenes valores de Lalín en puestos de responsabilidad: Pablo Ferradás Madriñán, que asume el área de acción institucional, y Avelino Souto Rozados, al frente de medio rural. Completan la representación dezana Luis López Diéguez, exregidor de Rodeiro y actual delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, y José Crespo Iglesias, alcalde de Lalín; ambos son vocales, el primero por designación del presidente y el segundo electivo. Por Tabeirós-Terra de Montes, integrado en la candidatura de la junta directiva, está el alcalde de A Estrada, José López Campos, mientras que figura como vocal electivo el de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela López, que en su día marcó todo un hito al convertirse en el regidor más joven de España, con 22 años.

En definitiva, tres lalinenses entre los cinco cargos de las comarcas, dado que el municipio fusionado está adscrito al área de Pontevedra. No es de extrañar que Crespo saque pecho: “Ningún concello tiene más peso que el nuestro en el máximo órgano de cualquier partido de Galicia, desde luego proporcionalmente, y no sé incluso si en números absolutos”. Y no hay que olvidar a Román Rodríguez González, conselleiro de Educación, Cultura e Universidade, y a Antonio Crespo Iglesias, jefe territorial de Medio Rural.

“Es un espaldarazo a la escuela política de Lalín. Me siento feliz y muy orgulloso de que valoren nuestro trabajo”, afirma José Crespo, que pone en valor las responsabilidades de sus dos pupilos. “Lo importante son las áreas, ahí es donde se cuece el bacalao, y tenemos a dos chavales jóvenes de Lalín”, subraya. Sus nombres forman parte de una larga lista de coordinadores de área –25 en total– refrendados en el congreso.

A sus 22 años y con solo cuatro de militancia en el PP, Avelino Souto asume el área de Medio Rural. El edil de Agricultura, Empleo, Deportes y Juventud ya formaba parte del comité autonómico del partido como secretario general de Novas Xeracións en Pontevedra. El ganadero de Barcia, premiado desde niño como manejador de frisonas, asume el nuevo cargo “con mucha responsabilidad” e “ilusión por trabajar” y agradece “la confianza” que le brinda su partido. Ayer se mostraba “contento porque puedo dar mi opinión y defender aquello que más me gusta, que es el agro, las vacas y la producción de leche, sin duda, fundamental en nuestra comunidad”. Otro motivo de satisfacción es que en su partido “pongan gente arraigada en el tema, porque conoces los problemas de primera mano”.

Más bregado en estas lides está Pablo Ferradás, que se encargará de coordinar la acción institucional dentro del PP. Con 36 años de edad, el jefe de gabinete de la Consellería de Educación, Cultura e Universidade ha tenido una carrera política marcada por la discreción, lejos del foco mediático. “Soy un tipo discreto, siempre en un moderado segundo plano”, confesaba ayer a esta Redacción. “Muy agradecido” por la encomienda recibida, porque “siempre es una satisfacción que piensen en uno”, confiesa estar “para sumar y trabajar por el partido”.

Crespo y Lalín se han convertido en todo un paradigma para Feijóo desde su “reconquista” del poder y no dejó de echarles flores en sus alocuciones. El líder de los populares confesó que había alucinado cuando, en su mitin central de 2019, Crespo proclamó que no le “comería la tierra” si no intentaba volver a ser alcalde de Lalín y le puso como ejemplo de “ilusión y ganas, derribando tópicos”. Por eso, si algo tiene claro el veterano político de Goiás es que “ahora lo importante es no fallarle al partido y al presidente Feijóo”.