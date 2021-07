Pasados uns minutos das 21.30 horas, daba comezo no palco instalado para a ocasión -con rotulación dianteira que levaba o nome do grupo en letras grandeiras de metracrilato- no campo da festa de Cercio (explanada diante do local social) a XXIII Mostra de Baile Tradicional A Carballeira co título Xa dunha vez saímos... (en alusión á gripe do 1918). Acudiu numeroso público, tanto da parroquia coma doutras do entorno, amais da presencia trasdezá de Manuel Núñez, Noni Araújo e membros do grupo Xirandola; ou o tenente de alcalde de Vila de Cruces, Julio López. Por parte do Concello de Lalín asistiron o alcalde, José Crespo; a tenente de alcalde, Paz Pérez; e a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, ambas as dúas oriúndas de Cercio.

O acto, presentado e conducido por Javier Blanco Carballal, membro de A Carballeira, deu comezo coa interpretación por parte deste grupo de baile tradicional con dúas pezas. De seguido tivo lugar a entrega dos XVI Premios A Carballeira á defensa da cultura tradicional. As tres galardoadas foron chamadas a subir ao escenario, colleron elas mesmas a súa Folla de Carballo (dando cumprimento ás medidas anti-COVID) e dirixiron unhas palabras aos presentes.

Cristina Collazo, premio no ámbito de Deza, agradeceu enormemente o galardón e tivo recordos para a súa familia e a súa nena (acaba de ser nai). Recibiu o galardón outorgado pola súa colaboración continua con numerosas asociacións culturais da comarca, combinando a miúdo o seu traballo de actriz con outras manifestacións culturais como a música das nosas bandas. Tamén destaca a súa faceta como profesora de grupos afeccionados de teatro e as súas representacións propias, sempre empregando a lingua galega.

Charo Golmar, premio no ámbito de Lalín, pronunciou unhas emocionadas verbas cheas de cariño para A Carballeira e para Cercio, onde foi mestra durante tres intensos e inesquecibles anos. Visiblemente emocionada pero moi contenta, Golmar indicou que “Cercio e as persoas que aquí vivides quedastes para sempre ancoradas no meu corazón desde a miña xuventude”, dicindo que tratou con Varela Buxán e que “con el comecei a querervos”. De Carnota veu para Cercio como mestra “e aquí formei unha familia grande”. “Dese tempo vivido ao voso carón teño recordos inesquecibles, por iso volvín sempre que me foi posible e a vida despois foi crecendo no cruce de camiños lazos de unión que xunguiron espazos ...”, en alusión a que coñece a moitos dos integrantes do grupo desde pequeniños “uns sodes de Cercio, de Cangas, de Bermés, de Galegos, do Cello, outros viñestes da miña parroquia, Santiso, outros chegastes desde A Bandeira, O Souto, Doade e os seus arredores”. “Hoxe non podo soñar mellor paraíso que esta Carballeira e non vos podo estar máis agradecida porque non hai premio mellor que unha folla de carballo, compartindo vivencias...”, salientou.

Destacou tamén que a parroquia deu persoeiros ilustres como o trobador Nuno Eanes de Cerceo que no século XIII procedía dunha linaxe desta localidade, Varela Buxán que atopou aquí o seu lar definitivo ou Rocío García Eiras, “icona do deporte mundial”. Tamén citou ás representantes municipais Paz Pérez e Begoña Blanco. Louvou o traballo realizado pola asociación tamén na organización das carrozas da Feira do Cocido. “Sodes un exemplo a seguir polo denonado esforzo en perpetuar valores xenuínos que definen a nosa identidade, o noso particular xeito de vivir, sentir e facer as cousas”, subliñou. “Sodes unha comunidade modelo, que se fai oír e que leva o nome de Lalín e de Galicia pola Península Ibérica e que insufla nos máis novos o orgullo de pertencer a un lugar marabilloso”, fixo fincapé. Rematou facendo extensivo “este premio aos docentes que desde distintos ámbitos como o voso contribúen a poñer en valor a nosa cultura e os nosos referentes; vós tamén sodes mestres”.

O xurado destacou, no caso de Charo Golmar, o seu traballo en pro da literatura galega e a súa loita pola lingua galega, tanto como escritora como tamén poñendo en valor o seu traballo feito na difusión da cultura galega na súa etapa de mestra. Así mesmo tamén se incide na súa participación en diferentes entidades culturais como A Solaina de Piloño ou a Fundación Neira Vilas.

Concepción Castro 'Chiruca', veciña da parroquia, recibiu a distinción de socia de honra, dedicando breves pero sentidas palabras a que este festival continúe por moitos anos. O xurado decidiu entregarlle a distinción pola súa incansable colaboración co grupo, levando moitos anos traballando con el para calquera cuestión que lle é requirida e sendo fundamental para organizar a loxística das mostras de baile.

De seguido, Blanco Carballal chamou á representación municipal a dirixir unhas palabras. Foi a concelleira de Cultura, por indicación do alcalde, quen as pronunciou. Begoña Blanco Blanco remarcou que “é un privilexio que A Carballeira permanecera durante todo este tempo -o grupo de baile creouse en 1996 e a asociación conta con algo máis de 40 anos- máis unida que nunca e que esta situación de pandemia, que podería perfectamente desfacer un grupo, pero que neste caso seguen máis xunguidos que nunca”. “Cercio é unha parroquia onde a cultura sempre prevaleceu e a unión tamén entre os veciños e polo grupo, que é unha gran familia, que move non só os grupos da casa senón que tamén move a todos os veciños que colaboran sempre con eles”, sinalou. Amosou os parabéns ás premiadas.

A continuación, Blanco Carballal chamou ao alcalde e a tenente de alcalde a subir ao escenario para facer, xunto a concelleira de Cultura, a foto de familia coas premiadas e lanzou un reto a Collazo de pronunciar un “Viva”, ao ser a actriz nativa das terras da tradición dos Xenerais, que superou sen menor dificultade.

No festival bailáronse distintas pezas por grupo de idades (desde os máis pequeniños con 3 anos aos adultos -o de maior idade ten 71 anos-), aderezado con anécdotas contadas polo mestre da cerimonia sobre a gripe española, temática elixida este ano no festival, logo do parón do pasado pola pandemia. Rematou algo máis alá das 23 horas aínda que o campo da festa de Cercio foi testemuña de moitas conversas de amizade entre os presentes que chegaron á medianoite.

Presentación da Premier de mediometraxe “A miña Xoia”

O día 30 de xullo de 2021 as 21.30 horas no Pazo de Liñares A Carballeira de Cercio celebra a premier da súa mediometraxe titulada A miña Xoia. Inicialmente esta presentación farase limitada as invitacións realizadas dende a agrupación co gallo de manter as condicións de aforo tendo en conta a situación sanitaria. Posteriormente, buscarase a formula de difundila entre o resto da xente de Lalín e a contorna.

Esta mediometraxe foi producida e dirixida por dúas compoñentes do grupo, Nerea Fiuza e Adela Otero, que son profesionais da comunicación audiovisual e que, dun xeito desinteresado, mergullaron aos membros da agrupación nun proxecto gravado en pandemia como formula de manter a chama do folclore prendida entre os membros do grupo. Conta a historia no tempo dun aderezo (xoia) que pasa de mans de nais a fillas, está mesturada con bailes, cantares e música do grupo e foi gravada en diferentes localizacións do concello, como a Capela e Carballeira da Pascuilla en Lamas, a igrexa de Bermés, o museo Casa de Patrón ou o Pazo de Liñares, entre outros. A banda sonoraé de Benxa Otero. Segundo Nerea Fiuza, “pretende a través da súa historia poñer en valor o papel da muller na historia e na cultura tradicional en Galicia”.