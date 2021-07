La costa salpica al interior

Con la quinta ola de la pandemia en plena subida, la costa salpica estos días al interior. La vinculación vacacional de los municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes con municipios de playa como Sanxenxo y O Grove está trayendo estos días de cabeza a quienes, tierra adentro, tratan de contener la extensión del virus o les toca plantarle cara desde la trinchera sanitaria. Brotes como el de la escapada de un grupo de jóvenes estradenses a Sanxenxo el pasado fin de semana han traído de cabeza estos días a quienes realizan esta labor desde A Estrada, al igual que sucede en Lalín con varios jóvenes que están pasando sus días de vacaciones en municipios costeros y que se han infectado. También la costa, aunque en este caso la de Tenerife ha salpicado a la capital dezana, vinculándose a trasladados desde Canarias una decena de casos de entre los registrados en Lalín en los últimos días.

Por municipios, Silleda continúa líder indiscutible en lo que se refiere a la tasa de incidencia acumulada, pese a que Trasdeza solo sumó un caso nuevo en las últimas 24 horas. Sin embargo, el acúmulo que le corresponde se eleva ya a los 28 casos activos. Este dato hace que su incidencia a siete días se sitúe –con 20 casos en la última semana– en 225 por cada 100.000, mientras que sube hasta los 316 por cada 100.000 si se atiende a los 28 que se contabilizan en 14 días.

A Estrada va en cabeza en número de casos, pese a que ayer se quedó en 32 tras una nueva alta entre las personas que estaban cursando la infección. Ya no queda ningún paciente con ingreso hospitalario. Sin embargo, pese a que ayer mejoraron muy levemente los datos, la tasa de incidencia volvió a subir. Los 40 casos reportados en los últimos 14 días conceden al municipio estradense un índice de 195 por cada 100.000 habitantes. La incidencia a siete días es de 107 por 100.000 y de 83 a tres días.

Los jóvenes no se lo han puesto fácil en las últimas semanas a la situación epidemiológica de A Estrada. Analizar los datos por edades lo demuestra a las claras. En lo que va de julio, un total de 18 personas infectadas con médico en A Estrada se sitúan entre los 17 y los 21 años. Además, una docena de estos contagiados se vinculan directamente con el brote surgido a raíz de la estancia en Sanxenxo de un grupo de jóvenes de entre 17 y 19 años. La otra cara de la moneda la pone un caso de un varón de 61 años, contacto estrecho de una persona joven que fue positiva y que contrajo la enfermedad pese a contar con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que demuestra que incluso la población vacunada puede ser vulnerable, aun cuando no sea lo más habitual.

Por su parte, Lalín suma un positivo más y llega a los 26 casos activos. La incidencia acumulada a siete días es de 94 por cada 100.000 y a 14 días la tasa que le corresponde es de 124 por cada 100.000. Entre los contagiados con médico en la capital dezana figuran varios jóvenes que están actualmente en zona de playa y, aunque no están en Lalín actualmente, computan como casos activos en el municipio por ser el centro de salud lalinense el que tienen de referencia. De igual modo, un brote cercano a la decena se vincula a la llegada de personas desplazadas de Tenerife, como queda avanzado, y que habrían generado nuevos positivos entre familiares y amigos.

La media de edad de las personas con COVID en Deza es de 29,5 años, mientras que la de A Estrada se queda en los 27.

También los casos nuevos de Vila de Cruces se producen entre jóvenes. El municipio cruceño sumó ayer un nuevo contagio, figurando ahora nueve casos activos. No obstante, la cifra procede de haber sumado dos nuevas personas infectadas de coronavirus y de dar un alta. Ninguno de estos pacientes requirió, al menos de momento, ingreso hospitalario.

Otra de las novedades de las últimas horas se produce en Rodeiro que, después de haber dado las últimas altas hace aproximadamente una semana, recupera la presencia del COVID con dos casos activos en la jornada de ayer. Agolada mantendría los tres y Cerdedo-Cotobade, cuatro. Dozón y Forcarei serían los únicos municipios entre los nueve concellos de las comarcas que se mantienen libres del virus.

Récord de citación y asistencia a la Cidade da Cultura para vacunar a personas de 40 a 49 años

El Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, a la que se vincula toda la comarca de Deza y el Concello de A Estrada batió el viernes su propio récord de citación y asistencia a la Cidade da Cultura compostelana para vacunar, con la segunda dosis de Pfizer, a ciudadanos entre los 40 y los 49 años. Los datos apuntan a un éxito de participación. Fueron citadas 11.061 personas para recibir la vacuna y se presentó el 97%, quedando sin recibir el correspondiente pinchazo un 3% de los convocados.

Los datos no son tan positivos en lo que a cribados poblacionales se refiere, practicados entre los sectores más jóvenes de la población. El realizado el jueves en Santiago –entre jóvenes de este mismo municipio– convocó a 3.400 personas de entre 16 y 20 años en dos jornadas. Se presentó solo el 44% y pudieron detectarse 20 positivos. Ayer, también dentro de este área sanitaria aunque ya en el Hospital de Barbanza, se realizó un cribado por test de antígenos a personas entre los 16 y los 29 de A Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Ribeira. La participación fue del 54,11% y se pudieron detectar en estas tres jornadas un total de 27 positivos.