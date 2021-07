El grupo popular del Concello de Vila de Cruces considera que después de haber analizado el informe de Intervención “el municipio se encuentra en un auténtico descontrol de gobierno cuya acción está llevando al Concello a una situación muy peligrosa que incluso podría acabar en los tribunales”. En este sentido, la formación liderada por Jesús Otero destaca que entre lo encontrado en ese informe están las “deficiencias en la tramitación de obras por Administración en lo que se refiere a la justificación de la causa habilitante y la inexistencia de proyecto”. Los populares también subrayan que encontraron que en varios procedimientos de contratación “el proyecto técnico fue incorporado por un técnico no funcionario, que en algunos expedientes las necesidades no se determinan con precisión ni se justifican los motivos técnicos, económicos y geográficos que llevan a agrupar diferentes caminos, que no se justifica adecuadamente el precio, que tampoco se motivan el procedimiento de contratación elegido ni se justifica la no división en lotes ni la tramitación urgente, que tampoco se llevó a cabo la tramitación electrónica del procedimiento y, por último, que en la ejecución de contratos menores de obra no queda acreditado si debe existir o no el correspondiente proyecto técnico ni si los trabajos afectan o no a la estabilidad o seguridad de la obra, lo que requeriría informe de supervisión”, explican en su escrito.

Por otro lado, en lo referente al proyecto del IDAE, el PP de Cruces solicita que “se abra un expediente de investigación y se comprueba farola a farola si están en funcionamiento, ya que desde el Concello se pagaron certificaciones con farolas fundidas y fuera de funcionamiento que a día de hoy todavía se encuentran sin funcionar”.

Sorpresa

El grupo municipal del PP de Vila de Cruces también asegura recibir “con sorpresa y asombro que el equipo de gobierno pretende hacer un modificado de 400.000 euros en el proyecto del IDAE para colocar 33 kilómetros de cable en puntos que ya estaban funcionando” y se pregunta “dónde estuvo el técnico que firmó el acta de replanteo del inicio de obra para venir ahora diciendo que necesita de 33.000 metros más de cable”.

La modificación de este proyecto es para el PP de Cruces “una completa tomadura de pelo a los vecinos venir ahora diciendo que necesitan más cableado cuando ni siquiera se sabe en que lugares se quiere colocar para justificar un gasto a mayores de más de 400.000 euros cuando, recordemos, en el acta de inicio de replanteo de la obra el técnico pertinente no hizo ninguna observación al respecto”. Los populares quieren saber dónde se encuentran en estos momentos “todas las farolas de LED que se retiraron y que estaban en funcionamiento para colocar las nuevas luminarias o si fueron llevadas a otros lugares del municipio, así como cuántas farolas se llevan cambiadas por defecto de funcionamiento”.