La sentencia que obliga al Concello de Lalín a reponer la rasante de un bajo comercial en la Avenida da Estación no tiene por qué suponer el derribo de la rotonda de O Montserrat, tal como indica la concejala de Urbanismo. “La rotonda es necesaria, lo que hay que arreglar es la rasante, y para eso habrá que llegar a acuerdos con la propiedad, renunciando a alguna cosa”, añade Raquel Lorenzo, que entiende que el conflicto “debería tener una solución razonable”.

“Es la herencia de la supuesta brillante gestión del cuatripartito”, ironiza la edila popular, que afirma que “fue la obra más importante que hicieron en cuatro años, con la que tanto se les llenaba la boca, y resulta que ni la supieron hacer bien, sin dejarle problemas al gobierno actual”. Asegura que nadie duda de que la rotonda era necesaria, como recogió el PP en una moción plenaria, “pero el problema fue la ejecución”, aduce Lorenzo, a quien le sorprende que el exteniente de alcalde, Nicolás González Casares, se escude en que se siguió el criterio del técnico municipal. Considera “políticamente vergonzoso e indigno” que el hoy europarlamentario del PSOE “pretenda lavarse las manos y eludir su responsabilidad” en relación con la sentencia, después de “montar un circo y buscar el linchamiento político de [José] Crespo con un caso semejante, como fue el del Párking Europa, aunque, obviamente, distinta cuantía”. Ambas actuaciones contaban con preceptivos informes técnicos.

A Lorenzo no le parece normal que, a diferencia de CxL y BNG, que no se han pronunciado, desde el PSOE “alardeen” con el tema. En cualquier caso, su gobierno actuará “con responsabilidad, defendiendo los intereses generales por encima, que están por encima de los legítimos particulares”. Y, en caso de que el Concello volviera a perder el juicio en apelación, se compromete a ejecutar la resolución judicial “del mejor modo posible para los intereses municipales”. “Si bien, por la sentencia, puede parecer que hay que tirar la rotonda y hacerla de nuevo más profunda, sabemos que eso no tiene por qué ser así”, expone la concejala, que pide al PSOE “que, ya que se subió a la palestra, colabore para buscar la mejor solución”.

Arreglo del Parque de Penatoares

El Parque de Penatoares luce nuevo aspecto después de que finalizasen los arreglos acometidos para resolver los destrozos ocasionados en varios ataques vandálicos consecutivos. El concejal de Parques y Jardines y Coordinación de servicios en el casco y la periferia urbana, Nardo Seijas, apela una vez más a “la imprescindible colaboración ciudadana en el cuidado del mobiliario urbano, que es para uso y disfrute de todos los lalinenses”. Las actuaciones consistieron en la reposición del vallado roto en buena parte del perímetro y de la tornillería de sujeción.