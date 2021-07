La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) lleva a cabo hoy el XVII Encontro de Voluntariado do Proxecto Ríos. En esta ocasión, se celebrará en el espacio protegido el Sobreiral do Arnego y girará en torno a la custodia fluvial y la conservación de los murciélagos en el marco de la iniciativa Custodiando o Sobreiral do Arnego. El acto pretende ser un espacio de encuentro para las personas participantes en este programa de voluntariado ambiental en ríos.

En el día de hoy, a partir de las 18:00 horas la actividad estará centrada en el seguimiento de los murciélagos presentes en el Sobreiral do Arnego. Con la colaboración del especialista Xosé Pardavila y SOREX, se realizará una revisión de las cajas-refugio instaladas en la parcela de la Zarra da Pena desde el año 2018 para ver qué especies las están ocupando. Tras una merienda/cena, tendrá lugar la Noite dos Morcegos. Para su desarrollo, se instalarán las redes para la captura de los murciélagos, que también serán analizados con detectores de ultrasonidos. En el transcurso de la noche también se efectuará una formación sobre la participación en el Quiroríos, programa de seguimiento de murciélagos acuáticos. El evento es gratuíto, aunque las plazas son limitadas y es necesario inscribirse. Las personas particpantes también tendrán cubierta la manutención.

Desde el 21 de marzo de 2016, ADEGA tiene un Acordo de Custodia do Territorio en este lugar para llevar a cabo actuaciones de divulgación, estudio y conservación en el Sobreiral do Arnego. Las acciones se desarrollan en la parcela A Zarra da Pena y en la cortorna del río Arnego. Algunas de ellas consisten en realizar inventariados de flora y fauna, recuperación de elementos naturales y etnográficos así como actividades de voluntariado amviental. De hecho, una de las principales líneas de trabajo es el estudio e inventariado de los muerciélagos ribereños y forestales.